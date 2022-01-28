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«Я что, недостоин?»: Лавров пошутил над американскими санкциями против руководства России

Политика
«Я что, недостоин?»: Лавров пошутил над американскими санкциями против руководства России
twitter.com  /  Пресс-служба МИД РФ

Москва, 28 января. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках большого интервью в ироничной манере прокомментировал угрозы Запада по введению санкций против руководства РФ.

В рамках общения представители одной радиостанции напомнили, что Соединенные Штаты намерены внедрить ограничения против российской власти.

«Американцы готовы вводить санкции против руководства нашей страны, против вас даже», — сказал журналист.

«Что значит "даже"? Я что, недостоин что ли?» — пошутил Лавров.

Глава МИД ранее прокомментировал вопрос о возможности признания Россией ЛНР и ДНР. По словам дипломата, признание республик Донбасса противоречит минским договоренностям.

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