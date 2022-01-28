Именинница Ольга Кабо объяснила, почему никогда не празднует день рождения дома

Заслуженная артистка России, звезда фильма «Королева Марго» и мини-сериала «Мушкетеры 20 лет спустя» Ольга Кабо отмечает сегодня, 28 января, день рождения ― знаменитой актрисе исполнилось 54 года. В беседе с ФАН она рассказала, почему торжество растянулось на несколько дней, и поделилась творческими планами.

«Вчера после спектакля в Новосибирске мы отметили день рождения по местному времени, потом ― по московскому. Сегодня мы выступаем, а потом переезжаем в город Юргу Кемеровской области, где выступим с завершающим выступлением тура «Мастер и Маргарита». Уже завтра я вернусь домой к родным и близким», ― объяснила Кабо.

Встречать праздник в гастрольном туре ― привычное дело для Ольги Кабо. Вместо посиделок за столом в этот день она с радостью выходит на сцену под аплодисменты преданных зрителей.

«Для меня важно было встретить день рождения на сцене. Мне кажется, как праздник встретишь, таким год и будет. Хочется, чтобы было много-много творчества, много прекрасных талантливых людей рядом и чтобы все были здоровы, счастливы», ― пожелала Ольга Кабо.

Федеральное агентство новостей (ФАН) /

Сейчас актриса Ольга Кабо активно и успешно выступает в Театре Моссовета со спектаклем «Восемь любящих женщин». Также, по ее словам, поклонники уже в марте увидят ее в сериале «Ловец снов», премьера которого состоится на канале «Россия-1».

Ранее Ольга Кабо призналась, что стало причиной развода с первым мужем, бизнесменом Эдуардом Василишиным. Будущие супруги познакомились во время кинофестиваля. Между ними завязалось общение, они стали вместе ходить в театры и кино. Вспыхнувший роман привел их в загс.