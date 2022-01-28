Лукашенко: Белоруссия готова к войне в случае прямой агрессии против России

Минск, 28 января. Белоруссия готова начать военные действия в случае прямой агрессии против нее или России. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

По его словам, народ Белоруссии долгое время боролся за независимость, а теперь ее необходимо защитить. Республика готова к войне против агрессора.

«Если против нашей страны будет развязана горячая война, мы все, как один, и даже те кто, не хочет, встанут на защиту нашей земли и нашего Отечества», — отметил Лукашенко.

Кроме того, добавил он, Минск готов прийти на помощь Москве, если кто-то совершит против нее агрессивные действия. Об этом глава Белоруссии заявил в ходе послания к гражданам республики и Национальному собранию 28 января.