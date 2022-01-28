Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 января 12:10
12:10
Общество
Медведев заявил, что переходить к четырехдневке в России нужно с сохранением зарплаты
12:10
Общество
Астрологи составили список лучших мам по знаку зодиака
12:09
Экономика
68 затонувших судов планируют поднять на Дальнем Востоке в 2022 году
12:06
Общество
Ведьма из Москвы Алена Полынь рекомендовала задобрить домового в День колдуньи
12:02
Общество
Ольга Бузова поделилась своим способом правильно загадывать желания
12:00
Политика
Лукашенко заявил о стремлении оппозиции призвать в Белоруссию НАТО
11:58
Шоу-бизнес
Возлюбленная Харламова Ковальчук появилась на публике с молодым актером
11:58
Политика
Лукашенко заявил о важности возвращения Украины в «лоно славянства»
11:57
Весь мир
Во Флориде хотят запретить пропаганду ЛГБТ в школах
11:54
Происшествия
Спасатели обнаружили тело человека при разборе завалов в сгоревшем в Парголово доме
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Лукашенко: Белоруссия готова к войне в случае прямой агрессии против России

Армия
Лукашенко: Белоруссия готова к войне в случае прямой агрессии против России
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 28 января. Белоруссия готова начать военные действия в случае прямой агрессии против нее или России. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

По его словам, народ Белоруссии долгое время боролся за независимость, а теперь ее необходимо защитить. Республика готова к войне против агрессора.

«Если против нашей страны будет развязана горячая война, мы все, как один, и даже те кто, не хочет, встанут на защиту нашей земли и нашего Отечества», — отметил Лукашенко.

Кроме того, добавил он, Минск готов прийти на помощь Москве, если кто-то совершит против нее агрессивные действия. Об этом глава Белоруссии заявил в ходе послания к гражданам республики и Национальному собранию 28 января.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Лукашенко: Белоруссия готова к войне в случае прямой агрессии против России
россия белоруссия лукашенко война
Комментировать