Лавров ответил на вопрос о возможности признания Россией ЛНР и ДНР

Москва, 28 января. Признание Луганской и Донецкой народных республик противоречит Минским соглашениям. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Серей Лавров.

Так он ответил на вопрос журналистов о возможном признании Россией ЛНР и ДНР. Глава МИД заявил, что официальный Киев нужно заставить выполнять Минские соглашения.

«Вопрос о признании должен рассматриваться в контексте нашей твердой линии на то, чтобы заставить Запад заставить Киев выполнять минские договоренности. Тогда все будет в порядке, как и предусмотрено этим документом, кстати, одобренным Советом безопасности ООН», — подчеркнул Лавров во время интервью.

Министр также прокомментировал ответ США на предложения России по гарантиям безопасности. По его словам, в нем есть «рациональные зерна».