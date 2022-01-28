Инструкция для мужчин: каким подаркам женщины точно не будут рады 14 Февраля

Подарок женщине на 14 Февраля, День святого Валентина, может оказаться не только бесполезным или неподходящим, но способен даже обидеть одариваемую, задев за живое — внешность. Какие презенты совершенно точно не подойдут в качестве презента девушке в День всех влюбленных в беседе с ФАН рассказала руководитель Центра психологической помощи на Фонтанке, клинический психолог Полина Токарева.

«Женщине в этот день приятнее всего будет получить внимание и теплые слова. Каждая женщина индивидуальна, как цветок, поэтому партнер просто должен подойти к выбору презента с открытым сердцем. Если какие-то желанные материальные подарки уже вручены в новогодние праздники, то в День влюбленных было бы лучше подарить впечатления и эмоции. Сейчас это очень важно», — сказала Токарева.

Как объяснила психолог, приятные впечатления может оставить красивый вечер: поход в какой-то хороший ресторан, в театр или на концерт. И очень большой ошибкой будет игнорировать этот праздник полностью, ведь это отличный повод сказать партнеру о своих чувствах.

К выбору подарка своей половинке мужчине стоит подойти деликатно. Психолог назвала список подарков, которым женщины точно не будут рады 14 Февраля и с выбором которых можно серьезно промахнуться.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Совершенно точно женщинам нельзя дарить духи, если только она не просила вас об этом. Ведь это очень индивидуальный подарок. Также лучше отказаться от покупки косметики в качестве презента и нижнего белья, которое женщине лучше выбрать и примерить самой, ведь оно обмену и возврату не подлежит. Еще один вид подарков, которые можно отнести к сомнительным, – это различные абонементы в фитнесс-зал. Может быть, кто-то из дам и оценит такую заботу, но большая часть считает это как «значит, я толстая». Есть вещи, которые женщина должна купить сама», — объяснила Токарева.

В то же время она отметила, что есть пары-исключения. Может быть, девушка давно мечтала или просила купить ей абонемент в спортзал. В этом случае лучше воспользоваться готовым решением подарка, чем изобретать что-то самостоятельно.

Ко Дню святого Валентина все относятся по-разному: кто-то его отмечает, кто-то считает, что это обычный день. Но если этот день дает лишний раз повод сказать теплые слова близкому человеку или признаться в любви, то почему бы и нет, считает психолог.

«Это праздник и хорошая возможность показать другому свою любовь. Если мужчина равнодушно относится к 14 Февраля и не считает этот день праздничным, женщина при желании может сама сделать этот день особенным. Например, приготовить вкусный изысканный ужин. Мужчина точно будет рад этому и начнет ценить свою половинку еще больше. Для женщины 14 Февраля – это возможность еще раз покорить сердце своего избранника», — уверена Токарева.

Ранее Полина Токарева назвала российских мужчин уникальными, поскольку они воспитываются в стране с традиционными ценностями, но при этом им не чужд дух свободы.