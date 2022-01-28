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Инструкция для мужчин: каким подаркам женщины точно не будут рады 14 Февраля
Общество
Инструкция для мужчин: каким подаркам женщины точно не будут рады 14 Февраля
pixabay.com  /  Engin_Akyurt

Подарок женщине на 14 Февраля, День святого Валентина, может оказаться не только бесполезным или неподходящим, но способен даже обидеть одариваемую, задев за живое — внешность. Какие презенты совершенно точно не подойдут в качестве презента девушке в День всех влюбленных в беседе с ФАН рассказала руководитель Центра психологической помощи на Фонтанке, клинический психолог Полина Токарева.

«Женщине в этот день приятнее всего будет получить внимание и теплые слова. Каждая женщина индивидуальна, как цветок, поэтому партнер просто должен подойти к выбору презента с открытым сердцем. Если какие-то желанные материальные подарки уже вручены в новогодние праздники, то в День влюбленных было бы лучше подарить впечатления и эмоции. Сейчас это очень важно», — сказала Токарева.

Как объяснила психолог, приятные впечатления может оставить красивый вечер: поход в какой-то хороший ресторан, в театр или на концерт. И очень большой ошибкой будет игнорировать этот праздник полностью, ведь это отличный повод сказать партнеру о своих чувствах.

К выбору подарка своей половинке мужчине стоит подойти деликатно. Психолог назвала список подарков, которым женщины точно не будут рады 14 Февраля и с выбором которых можно серьезно промахнуться.

Инструкция для мужчин: каким подаркам женщины точно не будут рады на 14 февраля
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Совершенно точно женщинам нельзя дарить духи, если только она не просила вас об этом. Ведь это очень индивидуальный подарок. Также лучше отказаться от покупки косметики в качестве презента и нижнего белья, которое женщине лучше выбрать и примерить самой, ведь оно обмену и возврату не подлежит. Еще один вид подарков, которые можно отнести к сомнительным, – это различные абонементы в фитнесс-зал. Может быть, кто-то из дам и оценит такую заботу, но большая часть считает это как «значит, я толстая». Есть вещи, которые женщина должна купить сама», — объяснила Токарева.

В то же время она отметила, что есть пары-исключения. Может быть, девушка давно мечтала или просила купить ей абонемент в спортзал. В этом случае лучше воспользоваться готовым решением подарка, чем изобретать что-то самостоятельно.

Ко Дню святого Валентина все относятся по-разному: кто-то его отмечает, кто-то считает, что это обычный день. Но если этот день дает лишний раз повод сказать теплые слова близкому человеку или признаться в любви, то почему бы и нет, считает психолог.

«Это праздник и хорошая возможность показать другому свою любовь. Если мужчина равнодушно относится к 14 Февраля и не считает этот день праздничным, женщина при желании может сама сделать этот день особенным. Например, приготовить вкусный изысканный ужин. Мужчина точно будет рад этому и начнет ценить свою половинку еще больше. Для женщины 14 Февраля – это возможность еще раз покорить сердце своего избранника», — уверена Токарева.

Ранее Полина Токарева назвала российских мужчин уникальными, поскольку они воспитываются в стране с традиционными ценностями, но при этом им не чужд дух свободы.

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день святого валентина подарок 14 февраля день влюбленных токарева
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