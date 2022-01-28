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МОК составил правила для соревнований на Олимпиаде при чрезвычайных ситуациях

Спорт
МОК составил правила для соревнований на Олимпиаде при чрезвычайных ситуациях
ФБА «Экономика сегодня»

Лозанна, 28 января. Международный олимпийский комитет (МОК) обнародовал перечень правил, которые необходимо соблюдать при проведении соревнований в чрезвычайных ситуациях на Олимпиаде. Из них можно выделить три основных пункта.

Во-первых, ни один спортсмен или команда не могут быть обозначены как «дисквалифицированные», если они не приняли участие в соревнованиях из-за коронавируса. В подобных случаях МОК требует использовать формулировку «Не стартовал».

Во-вторых, минимальный результат олимпийца или команды будет защищаться с учетом того этапа соревнований, на котором они не смогли продолжить участие. В-третьих, место спортсменов или команд, выбывающих из соревнований из-за COVID-19, занимает следующий наиболее подходящий спортсмен или команда. Благодаря этому борьба за медали не прекратится.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о плохо организованном приеме олимпийцев в Пекине. По словам телеведущего, китайцы снова продемонстрировали «раздолбайство».

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