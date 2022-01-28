МОК составил правила для соревнований на Олимпиаде при чрезвычайных ситуациях

Лозанна, 28 января. Международный олимпийский комитет (МОК) обнародовал перечень правил, которые необходимо соблюдать при проведении соревнований в чрезвычайных ситуациях на Олимпиаде. Из них можно выделить три основных пункта.

Во-первых, ни один спортсмен или команда не могут быть обозначены как «дисквалифицированные», если они не приняли участие в соревнованиях из-за коронавируса. В подобных случаях МОК требует использовать формулировку «Не стартовал».

Во-вторых, минимальный результат олимпийца или команды будет защищаться с учетом того этапа соревнований, на котором они не смогли продолжить участие. В-третьих, место спортсменов или команд, выбывающих из соревнований из-за COVID-19, занимает следующий наиболее подходящий спортсмен или команда. Благодаря этому борьба за медали не прекратится.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о плохо организованном приеме олимпийцев в Пекине. По словам телеведущего, китайцы снова продемонстрировали «раздолбайство».