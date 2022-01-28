Gallup: внешнюю политику России считают стабилизирующей треть населения планеты

Москва, 28 января. Треть населения планеты сходится во мнении, что внешняя политика РФ направлена на стабилизацию ситуации в мире. Такие результаты показал глобальный опрос Международной ассоциации Gallup International и исследовательского холдинга Ромир.

Замечают стабилизирующее влияние российской внешней политики 29% опрошенных. Наиболее позитивно ее воспринимают жители Албании, Вьетнама, Сербии, Казахстана и Индии. 46% пользователей относятся к ней негативно: например, граждане Украины, Австрии, Германии, Косово и Польши, Чехии, Швейцарии, Австралии, США и Ближнего Востока.

В то же время внешнюю политику США оценили как негативную 42% опрошенных. США негативно воспринимаются гражданами Ближнего Востока, России и Западной Азии. При этом имидж США улучшился. Это произошло после ухода от власти бывшего американского лидера Трампа. Сами американцы высоко оценивают собственную политическую тактику, сохраняя долю негатива.

При этом политику Евросоюза называют стабилизирующей.

Отметим, что ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал политику США, направленная на сдерживание России и Китая, бесперспективной.