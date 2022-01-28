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Лавров назвал хамством угрозы США в адрес российского посла Антонова

Политика
Лавров назвал хамством угрозы США в адрес российского посла Антонова
Федеральное агентство новостей  /  Александр Чикин

Москва, 28 января. Угрозы Соединенных Штатов в адрес российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова являются хамством, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью журналистам.

США до этого пригрозили вынудить российского представителя покинуть американскую территорию.

Сергей Лавров отметил, что если такая тенденция продолжится, то Россия задействует резервы по уравниванию числа дипломатов.

Глава внешнеполитического ведомства дает большое интервью представителям четырех радиостанций. Трансляцию с участием Лаврова проводит Федеральное агентство новостей. В рамках общения дипломат прокомментирует актуальные вопросы мировой повестки.

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Все новости / Политика / Лавров назвал хамством угрозы США в адрес российского посла Антонова
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