Лавров: Россия не станет инициатором начала войны

Москва, 28 января. Россия не позволит игнорировать свои интересы в сфере безопасности, но не станет инициатором военных действий. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

На эту тему он высказался в ходе интервью с журналистами. По словам главы внешнеполитического ведомства, если это зависит от российской стороны, то войны не будет.

«Мы войн не хотим, но и наступать грубо на наши интересы, игнорировать наши интересы мы тоже не позволим», - подчеркнул он.

Глава МИД РФ Сергей Лавров сегодня дает большое интервью по актуальным вопросам внешней политики России. Он ответит на самые важные вопросы по международной повестке.