Банк России заявил о рисках для экономики от легализации майнинга криптовалют

Москва, 28 января. Легализация майнинга криптовалют может нанести большой урон экономике России и ее гражданам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центробанка.

Банк России выступает за полный запрет майнинга. Кроме того, российский регулятор намерен ввести жесткие ограничения для криптовалют. Минфин против таких категоричных мер — ведомство предлагает ввести регулирование рынка цифровой валюты.

«Майнинг напрямую не относится к компетенции Банка России, тем не менее мы видим большие риски от институционализации майнинга, поскольку данная деятельность создает значимые угрозы для экономики страны и граждан», — цитирует заявление пресс-службы Центробанка ТАСС.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил в тестовом режиме легализовать криптовалюту на основании закона об экспериментальных правовых режимах.

Спрос на рынке оборудования для майнинга криптовалюты в прошлом году вырос 14 раз. Комплектующие для криптофермы можно приобрести за 117,9 тыс. рублей. Россияне в основном покупают фермы Whatsminer и Antminer.