Во Флориде хотят запретить пропаганду ЛГБТ в школах

Вашингтон, 28 января. Республиканцы Флориды хотят запретить в школах ЛГБТ-пропаганду и обсуждение вопросов о сексуальной ориентации учеников.

По мнению законодателей, школьные округа «не могут поощрять обсуждение в классе сексуальной ориентации или гендерной идентичности на уровне начальных классов или способом, который не соответствует возрасту или уровню развития учащихся». При этом родители могут подать в суд на округ за нарушения.

Предлагаемый законопроект стал частью общенациональных попыток республиканцев исключить из государственного школьного образования спорные пункты, включая Критическую расовую теорию и различные формы ЛГБТ-пропаганды.

По словам автора законопроекта Джо Хардинга, законопроект призван дать родителям больше контроля над тем, чему учатся их дети. Он утверждает, что это не заставит прекратить общественную дискуссию на темы половой принадлежности, но помешает школьным округам включать эти темы в учебную программу.

Активисты окрестили предложение, проходящее через контролируемый Республиканской партией Конгресс штата Флорида, законопроектом «Не говори «гей»» (Don’t Say Gay). Критики заявили, что заявления Хардинга противоречат общему тексту его законопроекта, особенно в том, что касается уроков истории ЛГБТ-движения, которые, по их мнению, будут исключены из учебной программы. Сам Хардинг утверждает, что изменение коснется программ младшей школы — до пятого класса включительно.

"When you have laws like this, that directly attack our kids for who they are, it prevents them from learning. It prevents them from being able to be healthy." #gay #LGBT #LGBTQ #Florida LEARN MORE: https://t.co/ERXG8AjU79