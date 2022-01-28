Публицист Тулин: Рост цен на отопление и электроэнергию ведет к обнищанию миллионов граждан ЕС

Ежедневный круглосуточный информационный телеканал EC Euronews сообщил, что более 35 миллионов европейцев не в состоянии отапливать свои дома этой зимой, так как им приходится выбирать между платой за коммунальную услугу и покупкой продовольствия. Соответственно, подорожала и электроэнергия, а в довершении всех бед продолжает буйствовать пандемия коронавируса.

Затраты на энергию в Чехии уже составляют 20% бюджета средней семьи, а в Болгарии — 16%. Надо сказать, что в этой, далеко не самой холодной стране ЕС проблемы с отоплением существуют последние десятилетия — с тех пор, как страна превратилась из народной республики просто в республику. Если в нормальных государствах плата за отопление занимает всего одну строчку в квитанции о коммунальных услугах, которая получается в результате умножения тарифа на количество квадратных метров жилой площади, то в Болгарии все интереснее. Там потребитель получает отдельный документ, где расписаны не только стоимость потребленного тепла, согласно показаниям счетчика, но и стоимость его доставки и даже составления этого документа и его пересылки. Также указано, сколько каждый заплатил за защиту природы, так как по требованию ЕС государство обязано закупать электроэнергию у тех, кто ее производит с помощью солнечных батарей, а она в разы дороже той, что произведена на тепловых- и гидроэлектростанциях. Эту разницу покрывают из карманов потребителей.

Цены и раньше были высокими, поэтому часто жители многоквартирных домов отказывались от отопления. Однако от «отопительного рабства», как его называют в Болгарии, избавиться не так просто. Болгарин обязан платить даже после того, как у него снимут радиаторы отопления, так как через его квартиру проходят трубы для отопления жильцов, живущих выше. Хотя логично бы было, чтобы платили ему, так как трубы занимают место в квартире. Тем не менее все больше местных жителей устанавливают дома печки и выводят в окна дымоходы. Те, кто побогаче, отапливаются с помощью кондиционеров и обогревателей, но это приводит к тому, что при резком понижении температуры электросети не выдерживают, из-за этого целые кварталы остаются без света.

Новостное агентство "Харьков" /

Причина высоких цен — то, что территория Болгарии разделена между немецкой, австрийской и чешкой энергетическими компаниями. Каждая из них является монополистом в своем регионе, и это закреплено законодательно. Кроме того, еще в начале «демократических преобразований» две крупнейшие теплоэлектростанции «Марица» были приватизированы американцами, при этом Правительство Болгарии обязалось покупать у них энергию по высокой цене в течение 30 лет. Ко всему прочему, условием вступления в ЕС для страны было закрытие двух энергоблоков на единственной АЭС «Козлодуй». Все ухудшилось в прошлом году. С 1 июля энергия подорожала на 5%, а с 1 января 2022 года — еще на 13%. Уже объявлено, что с 1 июля она снова подорожает. Соответственно, увеличилась стоимость и отопления. В Болгарии энергия продается по разным ценам для жителей и для бизнеса. После повышения так называемый промышленный ток стал почти в три раза дороже, чем для граждан, достигнув стоимости в 300 левов (1 лев равен 0,51 евро) за мегаватт-час.

В Болгарии до официальной регистрации жилья потребляемый ток считается промышленным и оплачивается соответственно. 26 января местная телекомпания показала репортаж о гражданах России, владельцах недвижимости на курорте, Константине и Елене. Они были так возмущены новыми ценами, что переводчик не все смог перевести.

ФБА «Экономика сегодня» / ФБА «Экономика сегодня»

В принципе, резкое увеличение тарифов на коммунальные услуги для бизнеса бумерангом бьет по всем живущим в Болгарии. Подорожало практически все. Причем не только товары. Например, профессор Тодор Черкезов, директор больницы «Атанас Дафовски» в областном центре Кырджали, сообщил, что они уже вынуждены выбирать между закупкой лекарств и оплатой счетов за электроэнергию. Ассоциация владельцев отелей и ресторанов объявила, что проживание в гостиницах в предстоящем летнем сезоне будет дороже минимум на 10-30%. Так как по выходным тариф за коммунальную услугу для бизнеса ниже, то министр финансов Асен Василев предложил именно тогда и работать. Он, видимо, не учел, что за работу в выходные сотрудникам надо платить больше. Болгары шутят, что если следовать этой логике, то лучше всего трудиться по ночам.

Уже сейчас 25,2% жителей Болгарии не могут оплатить счета за коммунальные услуги. Примерно такой же процент в Литве и на Кипре. Во Франции число малоимущих, получающих продовольственную помощь, увеличилось на 30%. Во многих СМИ стран Евросоюза в происшедшем обвиняют Россию, но при этом никто и нигде не объясняет, как конкретно нашей стране удалось сделать это, отделываясь общими фразами. В репортаже Euronews, о котором я сообщил в начале статьи, упоминается, что и кубометр дров в Болгарии подорожал с 75 до 90 левов. Неужели Петров и Баширов еще и болгарские леса тайно вырубили?

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