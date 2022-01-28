Актер Петров назвал детским садом скандальные претензии Долина к Меньшикову

Москва, 28 января. Знаменитый актер Александр Петров встал на защиту художественного руководителя Театра имени Ермоловой Олега Меньшикова, которого режиссер Олег Долин обвинил в воровстве спектакля.

Уже несколько дней Театр Ермоловой находится в центре внимания. Причиной стало открытое письмо Долина, в котором он сообщил об отстранении от собственной постановки. Меньшиков деликатно ответил коллеге, что трудовой договор был расторгнут по согласию обеих сторон, и он не понимает претензии режиссера.

О конфликте Долина и Меньшикова высказался ведущий артист Театра Ермоловой Александр Петров, который тоже был занят в постановке уволенного режиссера. Он поддержал худрука театра, подчеркнув, что лучше не публично выяснять отношения, а высказывать претензии лично.

«Это миф, что Олег Евгеньевич недоступен и с ним нельзя было поговорить. Уверен: можно. Но если работа не удалась, так бывает, то в первую очередь нужно признать свою ошибку, а к работе (я репетировал, я внутри постановки) очень много вопросов. И сейчас мы всем театром пытаемся спасти ситуацию!» — написал Петров на своей странице в Instagram.

Олег Меньшиков, говоря о премьере спектакля, которая была намечена на февраль, заявил, что пока неизвестно, выпустят ли они постановку. По его словам, все решится в конце месяца.