Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 января 12:09
12:06
Общество
Ведьма из Москвы Алена Полынь рекомендовала задобрить домового в День колдуньи
12:02
Общество
Ольга Бузова поделилась своим способом правильно загадывать желания
12:00
Политика
Лукашенко заявил о стремлении оппозиции призвать в Белоруссию НАТО
11:58
Шоу-бизнес
Возлюбленная Харламова Ковальчук появилась на публике с молодым актером
11:58
Политика
Лукашенко заявил о важности возвращения Украины в «лоно славянства»
11:57
Весь мир
Во Флориде хотят запретить пропаганду ЛГБТ в школах
11:54
Происшествия
Спасатели обнаружили тело человека при разборе завалов в сгоревшем в Парголово доме
11:53
Экономика
Лавров: новые антироссийские санкции равносильны разрыву отношений с США и Западом
11:50
Общество
Ясновидящая Кажетта назвала знаки зодиака, на которых отразятся затмения в 2022 году
11:48
Происшествия
Врачи удалили метр кишечника пострадавшей во время расстрела в Днепре
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Лавров указал на «рациональные зерна» в ответах США по гарантиям безопасности

Политика
Лавров указал на «рациональные зерна» в ответах США по гарантиям безопасности
flickr.com  /  МИД России

Москва, 28 января. Россия еще не завершила переговоры с США и НАТО по гарантиям безопасности. Одну из самых волнующих тем российской политики прокомментировал глава МИД Сергей Лавров.

Министр дает большое интервью сразу нескольким радиостанциям. По его словам, в реакции США на предложения России по безопасности есть «рациональные зерна». Ответ НАТО же был идеологизирован.

«Мне было стыдно за тех, кто его писал», — признался Лавров, добавив, что в сравнении с письмом Альянса ответ США — верх дипломатии.

Журналисты поинтересовались, как поступит Россия, если не сможет договориться с Западом по вопросам безопасности. Министр отметил, что Москва примет зеркальные меры.

США прислали письменный ответ России 26 января. Президент РФ Владимир Путин лично ознакомился с ним.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Лавров указал на «рациональные зерна» в ответах США по гарантиям безопасности
сша нато лавров
Комментировать