Лавров указал на «рациональные зерна» в ответах США по гарантиям безопасности

Москва, 28 января. Россия еще не завершила переговоры с США и НАТО по гарантиям безопасности. Одну из самых волнующих тем российской политики прокомментировал глава МИД Сергей Лавров.

Министр дает большое интервью сразу нескольким радиостанциям. По его словам, в реакции США на предложения России по безопасности есть «рациональные зерна». Ответ НАТО же был идеологизирован.

«Мне было стыдно за тех, кто его писал», — признался Лавров, добавив, что в сравнении с письмом Альянса ответ США — верх дипломатии.

Журналисты поинтересовались, как поступит Россия, если не сможет договориться с Западом по вопросам безопасности. Министр отметил, что Москва примет зеркальные меры.

США прислали письменный ответ России 26 января. Президент РФ Владимир Путин лично ознакомился с ним.