«ФАН повсюду»: почему волнения в Казахстане стали вызовом для Турции

Турция в последние два года активизировала свою политику в Средней Азии, где она фактически пытается влезть в сферы влияния России и Китая. Анкара уже активно работает с Киргизией и Туркменией в рамках развития пантюркистского проекта «Великий Туран».
Имеет виды Турция и на Казахстан. Когда президент Касым-Жомарт Токаев во время январских беспорядков обратился за помощью к ОДКБ, со стороны Турции прозвучала критика. Вероятно Анкара рассчитывала, что на роль миротворца пригласят ее. Советник турецкого президента Ихсан Шенер сравнил миссию с оккупацией, что вызвало вопросы у российского МИД. При этом, по оценкам экспертов, в январских беспорядках есть след влияния Турции.
Кого бы поддержала Анкара в случае ввода войск в Казахстан, как происходит расширение пантюркистского влияния и на что опирается Реджеп Тайип Эрдоган в построении «Великого Турана», обсуждаем в подкасте «ФАН повсюду» с автором Telegram-канала Colonelcassad, военным экспертом Борисом Рожиным и редактором ближневосточного направления МФАН Даниилом Смирновым.
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В выпуске:
Как Турция планировала воспользоваться нестабильной обстановкой в Казахстане и чью сторону она бы заняла?
Аффилирован ли с Турцией криминальный авторитет Арман Дикий, ставший лидером протестов в Казахстане?
Как бы отреагировал Запад на ввод турецких войск в Казахстан?
Роль турецких образовательных учреждений в Казахстане.
Расширение пантюркистского влияния и реакция на это среднеазиатских стран.
На что опирается Эрдоган в построении «Великого Турана»?
Насколько сильны националистические настроения в Турции?
Как на активную внешнюю политику Эрдогана реагируют простые граждане Турции и как ее воспринимают США?
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