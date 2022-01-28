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Необдуманные действия Киева могут привести к расширению гражданской войны на Украине
Политика
Необдуманные действия Киева могут привести к расширению гражданской войны на Украине
wikipedia.org  /  Ввласенко / CC BY-SA 3.0

Киевские власти будут фактически бесконтрольно раздавать огнестрельное оружие рядовым украинцам, вступившим в отряды самообороны. Такие действия приведут к расширению гражданской войны на Украине. С таким мнением выступил российский политический и общественный деятель, журналист, руководитель информационного агентства и телеканала News Front Константин Кнырик.

Верховная рада Украины приняла закон, разрешающий добровольческим формированиям Сил территориальной обороны (СТО) применять личное охотничье оружие, а также переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) и противотанковые ракеты, сообщил эксперт. Кроме того, решение по обеспечению добровольцев оружием возложили на главнокомандующего Вооруженными силами Украины.

«Украина продолжает унификацию своего внутреннего законодательства. Были внесены поправки в закон о территориальных батальонах, который предусматривает, что не только стрелковое оружие, но и переносные зенитные ракетные комплексы можно будет этим людям раздать», — сказал он в эфире ток-шоу «60 минут».

Необдуманные действия Киева приведут к расширению гражданкой войны на Украине
vk.com / Константин Кнырик

По словам Константина Кнырика, такие необдуманные действия Киева приведут к расширению гражданской войны на Украине. А все из-за того, что оружие попадет в руки украинских националистов и радикалов, которые будут его использовать для достижения своих интересов.

«А вы представьте сейчас психоэмоциональное состояние граждан Украины на вполне конкретном примере: вроде вооруженные силы, вроде дисциплина, вроде контроль, но в Днепре военнослужащий убил пятерых своих сослуживцев и пятерых ранил. Он просто пришел в оружейную комнату, взял оружие — и убил. Пока мотивы не ясны. А представьте, к чему приведет ситуация веерной и абсолютно беспринципиальной выдачи огнестрельного оружия кому попало? А это приведет к расширению географии гражданской войны на Украине», — резюмировал Константин Кнырик.

Украинский социолог и публицист Евгений Копатько рассказал в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот» о действиях Великобритании по усилению конфронтации на востоке Украины и объяснил, почему не верит в результативность предстоящего саммита стран «нормандской четверки».

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украина кнырик
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