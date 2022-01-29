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«Заокеанский диктат»: почему Берлин готов ввести санкции против «Северного потока — 2»

Политика
«Заокеанский диктат»: почему Берлин готов ввести санкции против «Северного потока — 2»
Федеральное агентство новостей  / 

Любые заявления о санкциях против «Северного потока — 2» со стороны европейских политиков подстегивают подорожание газа в Европе и производят впечатление выстрела в ногу. Об этом ФАН рассказал публицист, политический аналитик Юрий Голубь.

Германия готова отменить «СП-2»

Газопровод «Северный поток — 2» может попасть в санкционный список Берлина. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Выстрел в ногу: почему Берлин готов ввести санкции против «Северного потока — 2»
Global Look Press / Stefan Sauer/dpa

По ее словам, ограничения против трубопровода начнут действовать в случае обострения ситуации на Украине.

«Выстрел в ногу»

Как отметил Юрий Голубь, в последние месяцы у Германии нет единой внешнеполитической позиции.

«Реакция ФРГ на международные события напоминает поведение больного с диссоциативным расстройством идентичности. Например, воинственная русофобия Бербок плохо вяжется с отказом поставлять Украине летальное вооружение. И, конечно, больше всего противоречий в вопросе «Северного потока — 2», который три правящих партии старательно обошли в коалиционном договоре», — пояснил Юрий Голубь.

Отсюда, заметил эксперт, и публичная несогласованность. Если представитель СДПГ, канцлер Олаф Шольц, неоднократно заявлял, что это чисто экономическая тема, то Бербок как представительница «Зеленых» готова перечеркнуть проект, не считаясь ни с какими последствиями для экономики ФРГ и благополучия немцев. Этот вопрос остается едва ли не главным во внутриполитической борьбе между заключившими соглашение партиями. Разумеется, этим не может не воспользоваться Вашингтон, поддержка которого только раззадоривает немецкий МИД.

Выстрел в ногу: почему Берлин готов ввести санкции против «Северного потока — 2»
Федеральное агентство новостей /

«Разумеется, любые заявления о санкциях против «Северного потока — 2» со стороны европейских политиков подстегивают подорожание газа в Европе и производят впечатление выстрела в ногу. Но, как выясняется, позиция бизнеса и рядовых потребителей в якобы самой демократичной части планеты мало способна повлиять на политиков, всецело подчинившихся диктату из-за океана», — заключил Юрий Голубь.

Российская сторона уже не раз опровергала все обвинения стран Запада и Украины о якобы готовящемся «вторжении» на территорию соседнего государства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на этот счет подчеркивал, что Москва никогда ни на кого не нападала первой.

«Северный поток — 2» — газопровод из России в Германию мощностью 55 млрд кубометров в год. В конце 2019 года действующий на тот момент американский президент Дональд Трамп подписал план военного бюджета страны, который включал введение санкций в отношении проекта. Как отмечают эксперты, запуск «СП-2» сможет усилить суверенитет Европы во главе с Германией перед США.

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