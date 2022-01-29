Любые заявления о санкциях против «Северного потока — 2» со стороны европейских политиков подстегивают подорожание газа в Европе и производят впечатление выстрела в ногу. Об этом ФАН рассказал публицист, политический аналитик Юрий Голубь.

Германия готова отменить «СП-2»

Газопровод «Северный поток — 2» может попасть в санкционный список Берлина. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Global Look Press / Stefan Sauer/dpa

По ее словам, ограничения против трубопровода начнут действовать в случае обострения ситуации на Украине.

«Выстрел в ногу»

Как отметил Юрий Голубь, в последние месяцы у Германии нет единой внешнеполитической позиции.

«Реакция ФРГ на международные события напоминает поведение больного с диссоциативным расстройством идентичности. Например, воинственная русофобия Бербок плохо вяжется с отказом поставлять Украине летальное вооружение. И, конечно, больше всего противоречий в вопросе «Северного потока — 2», который три правящих партии старательно обошли в коалиционном договоре», — пояснил Юрий Голубь.

Отсюда, заметил эксперт, и публичная несогласованность. Если представитель СДПГ, канцлер Олаф Шольц, неоднократно заявлял, что это чисто экономическая тема, то Бербок как представительница «Зеленых» готова перечеркнуть проект, не считаясь ни с какими последствиями для экономики ФРГ и благополучия немцев. Этот вопрос остается едва ли не главным во внутриполитической борьбе между заключившими соглашение партиями. Разумеется, этим не может не воспользоваться Вашингтон, поддержка которого только раззадоривает немецкий МИД.

Федеральное агентство новостей /

«Разумеется, любые заявления о санкциях против «Северного потока — 2» со стороны европейских политиков подстегивают подорожание газа в Европе и производят впечатление выстрела в ногу. Но, как выясняется, позиция бизнеса и рядовых потребителей в якобы самой демократичной части планеты мало способна повлиять на политиков, всецело подчинившихся диктату из-за океана», — заключил Юрий Голубь.

Российская сторона уже не раз опровергала все обвинения стран Запада и Украины о якобы готовящемся «вторжении» на территорию соседнего государства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на этот счет подчеркивал, что Москва никогда ни на кого не нападала первой.

«Северный поток — 2» — газопровод из России в Германию мощностью 55 млрд кубометров в год. В конце 2019 года действующий на тот момент американский президент Дональд Трамп подписал план военного бюджета страны, который включал введение санкций в отношении проекта. Как отмечают эксперты, запуск «СП-2» сможет усилить суверенитет Европы во главе с Германией перед США.