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Юлия Барановская неожиданно перевоплотилась в блондинку

  /   Обновлено: 28 января 2022 11:21
Шоу-бизнес
Юлия Барановская неожиданно перевоплотилась в блондинку
instagram.com  /  @baranovskaya_tv

Москва, 28 января. Телеведущая Юлия Барановская внезапно сменила имидж и перевоплотилась в блондинку с длинными волосами. Знаменитость поразила поклонников таким кардинальным преображением.

Бывшая возлюбленная футболиста Андрея Аршавина опубликовала на своей странице в Instagram видео, на котором она сидит в кресле перед зеркалом. На кадрах Барановская наслаждается новым имиджем под песню Хабиба «Ягода малинка». Телеведущая предстала перед подписчиками с непривычной прической и с ярким макияжем.

На видео звезда экрана поправляет волосы, при этом одна прядь все время спадает на ее лицо. Барановская пытается убрать мешающие волосы, но они не поддаются, что заставляет знаменитость смеяться.

Юлия Барановская неожиданно перевоплотилась в блондинку
Prt Scr instagram.com / @baranovskaya_tv

Комментаторы оценили превращение телеведущей в блондинку. Многие пользователи соцсети предположили, что вряд ли экс-возлюбленная Аршавина осветлила родные волосы. По мнению поклонников, теледива использовала парик или специальную систему волос. При этом подписчикам все равно показалось, что такая прическа очень идет Барановской.

«Это парик? Но очень красиво»;

«Очень красиво! Оттенок волос освежает лицо. Круто!»;

«Парик шикарный!» — восхитились комментаторы.

Ранее Барановская показала, как отдыхает на Мальдивах с молодым фотографом. Знаменитость выбрала для отпуска виллу с видом на океан.

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Все новости / Шоу-бизнес / Юлия Барановская неожиданно перевоплотилась в блондинку
знаменитости барановская телеведущая
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