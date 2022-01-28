В ДНР заявили о подготовке ВСУ артиллерийской бригады для наступления в Донбассе

Донецк, 28 января. Вооруженные силы Украины готовят артиллерийскую десантно-штурмовую бригаду, обучением которой занимались инструкторы из Великобритании, для проведения наступательной операции в Донбассе. Об этом рассказал замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

По информации военного ведомства республики, инструкторы из Соединенных Штатов, в свою очередь, занимаются подготовкой националистов из рядов ВСУ для силового решения конфликта в Донбассе. В Генштабе Вооруженных сил Украины под руководством американских советников подходит к концу планирование операции по наступлению, отметил Басурин.

Он также рассказал, что в скором времени Киев перебросит к линии разграничения в Донбассе бригады ВСУ в полной боеготовности. По мнению Басурина, очевидно, что украинские подразделения готовятся к боевым действиям.

Ранее военный эксперт Игорь Коротченко выразил мнение, что поставки западного вооружения на Украину подталкивают Киев к наступлению на востоке страны. По его мнению, ВСУ могут решиться на силовое решение конфликта в Донбассе.