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Прямая трансляция ФАН: большое интервью Лаврова по актуальным вопросам внешней политики

  /   Обновлено: 28 января 2022 11:23
Политика
Прямая трансляция ФАН: большое интервью Лаврова по актуальным вопросам внешней политики
Федеральное агентство новостей  /  Александр Чикин

Москва, 28 января. Министр иностранных дел России Сергей Лавров дает большое интервью по актуальным вопросам четырем радиостанциям. Федеральное агентство новостей ведет прямую трансляцию выступления.

В рамках общения с журналистами глава внешнеполитического ведомства прокомментирует самые важные вопросы внешней политики России и международной повестки.

На мероприятии с участием Сергея Лаврова присутствуют представители радиостанций Sputnik, «Эхо Москвы», «Говорит Москва» и «Комсомольская правда».

Глава МИД России ранее частично раскрыл содержание ответа США на предложения Москвы по гарантиям безопасности. По его словам, Вашингтон не стал отказываться от расширения НАТО на восток.

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