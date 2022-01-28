Прямая трансляция ФАН: большое интервью Лаврова по актуальным вопросам внешней политики

Москва, 28 января. Министр иностранных дел России Сергей Лавров дает большое интервью по актуальным вопросам четырем радиостанциям. Федеральное агентство новостей ведет прямую трансляцию выступления.

В рамках общения с журналистами глава внешнеполитического ведомства прокомментирует самые важные вопросы внешней политики России и международной повестки.

На мероприятии с участием Сергея Лаврова присутствуют представители радиостанций Sputnik, «Эхо Москвы», «Говорит Москва» и «Комсомольская правда».

Глава МИД России ранее частично раскрыл содержание ответа США на предложения Москвы по гарантиям безопасности. По его словам, Вашингтон не стал отказываться от расширения НАТО на восток.