Экстрасенс Крейг Гамильтон-Паркер предсказал исчезновение интернета в 2022 году

Лондон, 28 января. Пророчества английского экстрасенса Крейга Гамильтона-Паркера во многом сбываются, особенно в отношении природных катаклизмов.

На 2022 год медиум предсказал сильную вспышку на Солнце, которая будет иметь катастрофические последствия. Он отметил, что на светиле происходят странные изменения, и они могут привести к мощному выбросу, который уничтожит все искусственные спутники Земли.

Как следствие, исчезнет телевидение, мобильная связь и интернет. Гамильтон-Паркер посоветовал населению планеты вернуться на бумажные носители, так как цифровые в ближайшее время станут ненадежными.

«Все записывать, как в старину», — заявил ясновидящий в своем прогнозе.

wikipedia.org / NASA Goddard Space Flight Center / CC BY 2.0

Британский экстрасенс сделал ряд предсказаний на 2022 год. Среди них увеличение количества ядерного оружия, окончание пандемии и смерть правящего монарха. Для России самопровозглашенный пророк тоже сделал предсказания, они во многом касаются отношений с Украиной и Евросоюзом. Также он указал на большой пожар, который увидел в России, — будет гореть тундра. А причина пожара, по мнению Гамильтона-Паркера, — метеоритный дождь. Также экстрасенс упомянул ядовитый дым.

Свои пророчества Гамильтон-Паркер озвучивает на YouTube-канале, у него около 100 тыс. подписчиков. Свои промахи в предсказаниях ясновидящий оправдывает тем, что не все можно правильно понять, так как экстрасенсы видят намного больше простых людей.

О новом противостоянии России и Запада говорила и ясновидящая Вера Лион. Москва сможет выйти из него победительницей, в результате ЕС и США отменят часть своих эмбарго, а Россия со своей стороны оставит ограничения без изменений, говорит прорицательница.