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Россияне предпочитают переехать к морю после выхода на пенсию

Экономика
Россияне предпочитают переехать к морю после выхода на пенсию
пресс-служба администрации Сочи

Москва, 28 января. Россияне после выхода на пенсию предпочитают жить на юге страны, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследования сервиса «Работа.ру» и СберНПФ.

Более половины опрошенных россиян готовы к переезду в другой город после выхода на пенсию. В опросе приняли участие более 7 тысяч пользователей сервиса «Работа.ру».

«Самыми популярными местами для жизни в пожилом возрасте стали Москва (ее выбрали 32% респондентов), Сочи (27%) Санкт-Петербург (26%), Ялта (21%), Краснодар (17%) и Калининград (14%)», — рассказали авторы исследования.

Тех, кто выбрал для жизни на пенсии Москву, привлекает развитая инфраструктура города и возможность реализовать себя в какой-либо профессии, а также высокий уровень медицины. Россияне ценят Сочи за хорошую экологию и комфортные условия для жизни с семьей. Те, кто выбрал Ялту, отмечают низкий уровень стресса и суеты на курорте. 33% опрошенных респондентов заявили, что ради переезда готовы продать свою недвижимость в родном городе.

Прошлогоднее исследование продемонстрировало аналогичные результаты. В нем приняли участие свыше 1,5 тысячи россиян. Из общего числа 69% готовы перебраться к морю на пенсии. Из них лишь 45% опрошенных хотят к побережью на территории страны, а 24% — за рубеж.

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москва сочи пенсионеры опрос пенсия ялта переезд
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