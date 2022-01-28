Первая в мире выставка шоколадных животных в натуральную величину открылась в Китае

Львы и жирафы, лошади, слоны и гориллы, панды и маленькие кролики, и это далеко не полный список представителей животного мира, сделанных руками кондитеров. Аппетитный запах шоколада наполняет пространство необычной выставки и манит посетителей зоопарка.

«Поскольку я люблю белый шоколад, я думаю, что кролик, сделанный из белого шоколада, это очень мило. Эта выставка масштабнее, чем я ожидала. Шоколадные животные удивительно похожи на живых. Меня поражает проработанность деталей этих моделей», — поделилась впечатлениями одна из посетительниц.

«Шоколадный зоопарк» разместился в двух галереях. Помимо выставки шоколадных животных, выполненных в натуральную величину, здесь также есть интерактивный мультимедийный дисплей, показывающий историю какао-бобов. На подземной экспозиции туристы могут насладиться видом копий произведений искусства из шоколада: скульптур, картин и даже классических модных аксессуаров.

«Я не могла и представить, что все это можно сделать из шоколада, даже картины, но я увидела это своими глазами. Мой любимый рисунок здесь — «Подсолнухи», потому что цветы на нем выглядят совсем как живые», — отметила гостья зоопарка.

Посетителям выставки представляется возможность по-настоящему близко познакомиться со «сладким искусством», ведь в галереях представлены все этапы создания экспонатов: от самого процесса изготовления шоколада до всевозможных удивительных изделий, выполненных из него. Кроме того, гости зоопарка могут не только увидеть и почувствовать аромат этого лакомства, но и продегустировать самые популярные его виды и сорта.