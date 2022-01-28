Сейф аль-Ислам Каддафи выдвинул инициативу по разрешению кризиса в Ливии

Триполи, 28 января. Сын бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи и кандидат на президентских выборах — Сейф аль-Ислам выдвинул инициативу по разрешению политического кризиса в стране. Соответствующее заявление опубликовано его адвокатом Халедом аз-Заиди.

Каддафи-младший предложил безотлагательно провести парламентский плебисцит. После завершения комплектования законодательного органа приступят к избранию главы государства.

Политик уверен, что выборы нового состава Палаты представителей избавят страну от войны и раскола, реализуют часть дорожной карты и чаяния 2,5 миллионов граждан, намеревающихся проголосовать. Депутаты примут меры для завершения избирательного процесса.

Сейф аль-Ислам подчеркнул необходимость не допускать очередные переходные периоды. По его словам, они приведут Ливию к состоянию войны и разделению исполнительной власти.

Инициатива направлена на выход из нынешней ситуации таким образом, чтобы гарантировать достижение постоянного этапа, который позволит ливийцам восстановить суверенитет страны без какого-либо внешнего вмешательства и политического соперничества. Североафриканское государство в настоящий момент переживает кризис после срыва выборов, запланированных на 24 декабря 2021 года.

Во вторник, 25 января, члены Палаты представителей провели заседание, в рамках которого обсудили механизм выбора премьер-министра, а также результаты работы парламентского комитета по разработке дорожной карты. Депутаты проголосовали за исключение Высшего государственного совета из участия в формировании нового правительства.