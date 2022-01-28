Эфир: Смогут ли ВСУ реализовать «хорватский сценарий» наступления на ДНР и ЛНР

Санкт-Петербург, 28 января. США и другие страны НАТО не дали позитивного ответа на главные требования России по вопросам стратегической безопасности. Продолжается накачка Вооруженных сил Украины западным оружием, ряд признаков указывает на подготовку Киевом наступления на ДНР и ЛНР.

В МИД РФ отметили, что решение о дальнейших действиях России во взаимоотношениях с Западом будет принимать президент Владимир Путин. Чиновники НАТО требуют вывода российских миротворцев из Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии. Москва в свою очередь настаивает на эвакуации из Сирии всех иностранных сил, которые находятся там абсолютно незаконно.

Еще одна новость недели: первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что Россия должна поддержать оружием ДНР и ЛНР для сдерживания «явно готовящейся Киевом военной агрессии». Позже глава думской фракции партии Владимир Васильев заявил, что «Единая Россия» просит руководство страны оказать помощь республикам Донбасса в виде поставок продукции военного назначения.

Смогут ли ВСУ реализовать так называемый «хорватский сценарий», устроив блицкриг в Донбассе? Чем закончится милитаризация Украины? Поддержат ли страны НАТО физическое уничтожение русских жителей Донбасса? Какова позиция Китая в противостоянии России с НАТО, почему Пекин молчит? Как Россия может ответить США и НАТО? Есть ли у России надежные союзники на международной арене и что это за страны? Чем объясняется неожиданный демарш хорватского президента и командующего немецким флотом вице-адмирала Кай-Ахим Шенбаха? Почему Берлин не желает милитаризировать Украину?

На эти и другие вопросы в эфире медиацентра «Патриот» отвечает Николай Межевич, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, руководитель Центра белорусских исследований ИЕ РАН, генеральный директор Ассоциации «Центр исследований экономического и социокультурного развития стран СНГ, Центральной и Восточной Европы».