Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 января 12:08
12:06
Общество
Ведьма из Москвы Алена Полынь рекомендовала задобрить домового в День колдуньи
12:02
Общество
Ольга Бузова поделилась своим способом правильно загадывать желания
12:00
Политика
Лукашенко заявил о стремлении оппозиции призвать в Белоруссию НАТО
11:58
Шоу-бизнес
Возлюбленная Харламова Ковальчук появилась на публике с молодым актером
11:58
Политика
Лукашенко заявил о важности возвращения Украины в «лоно славянства»
11:57
Весь мир
Во Флориде хотят запретить пропаганду ЛГБТ в школах
11:54
Происшествия
Спасатели обнаружили тело человека при разборе завалов в сгоревшем в Парголово доме
11:53
Экономика
Лавров: новые антироссийские санкции равносильны разрыву отношений с США и Западом
11:50
Общество
Ясновидящая Кажетта назвала знаки зодиака, на которых отразятся затмения в 2022 году
11:48
Происшествия
Врачи удалили метр кишечника пострадавшей во время расстрела в Днепре
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Эфир: Смогут ли ВСУ реализовать «хорватский сценарий» наступления на ДНР и ЛНР

Армия
Эфир: Смогут ли ВСУ реализовать «хорватский сценарий» наступления на ДНР и ЛНР
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 28 января. США и другие страны НАТО не дали позитивного ответа на главные требования России по вопросам стратегической безопасности. Продолжается накачка Вооруженных сил Украины западным оружием, ряд признаков указывает на подготовку Киевом наступления на ДНР и ЛНР.

В МИД РФ отметили, что решение о дальнейших действиях России во взаимоотношениях с Западом будет принимать президент Владимир Путин. Чиновники НАТО требуют вывода российских миротворцев из Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии. Москва в свою очередь настаивает на эвакуации из Сирии всех иностранных сил, которые находятся там абсолютно незаконно.

Еще одна новость недели: первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что Россия должна поддержать оружием ДНР и ЛНР для сдерживания «явно готовящейся Киевом военной агрессии». Позже глава думской фракции партии Владимир Васильев заявил, что «Единая Россия» просит руководство страны оказать помощь республикам Донбасса в виде поставок продукции военного назначения.

Смогут ли ВСУ реализовать так называемый «хорватский сценарий», устроив блицкриг в Донбассе? Чем закончится милитаризация Украины? Поддержат ли страны НАТО физическое уничтожение русских жителей Донбасса? Какова позиция Китая в противостоянии России с НАТО, почему Пекин молчит? Как Россия может ответить США и НАТО? Есть ли у России надежные союзники на международной арене и что это за страны? Чем объясняется неожиданный демарш хорватского президента и командующего немецким флотом вице-адмирала Кай-Ахим Шенбаха? Почему Берлин не желает милитаризировать Украину?

На эти и другие вопросы в эфире медиацентра «Патриот» отвечает Николай Межевич, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, руководитель Центра белорусских исследований ИЕ РАН, генеральный директор Ассоциации «Центр исследований экономического и социокультурного развития стран СНГ, Центральной и Восточной Европы».

Вернуться назад
Все новости / Армия / Эфир: Смогут ли ВСУ реализовать «хорватский сценарий» наступления на ДНР и ЛНР
украина всу донбасс
Комментировать