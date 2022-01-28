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«Смотаюсь, если доживу»: звезда сериала «Годунов» Пашутин раскрыл заветную мечту в день рождения
Шоу-бизнес
«Смотаюсь, если доживу»: звезда сериала «Годунов» Пашутин раскрыл заветную мечту в день рождения
Агентство городских новостей Москва  /  Денис Гришкин

Актер театра и кино Александр Пашутин рассказал ФАН о планах на ближайшее будущее. Звезде сериалов «Глаз желтого тигра» и «Годунов» 28 января исполнилось 79 лет. По словам народного артиста, в этот раз торжество пройдет в узком семейном кругу, а уже на будущий год Пашутин отправится в путешествие, в ходе которого и отметит 80-летие.

«Вы знаете, отмечать буду, наверное, дома. Утром встал, посмотрел телевизор. Может быть, схожу в бассейн, попарюсь. Вот на будущий год хочу смотаться в Мадрид, если доживу», — смеется Пашутин. 

Народный любимец охотно поделился расписанием проектов, где его могут увидеть преданные поклонники. Именинник с нетерпением ждет, когда пандемия коронавируса закончится и театральные залы вновь наполнятся ценителями искусства.

«Не люблю слово «прoекты». Я предпочитаю называть это спектакли. Никогда в мое время не было проектов. 30 января я играю в постановке по мотивам Чехова «Руководство желающим жениться» в «Доме кино». Я люблю этот спектакль», — признался собеседник ФАН.

«Смотаюсь, если доживу»: звезда сериала «Годунов» Пашутин раскрыл заветную мечту в день рождения
Федеральное агентство новостей (ФАН) /

Мудрый и талантливый исполнитель киноролей в 79 лет не останавливается на достигнутом. Однажды он поставил цель покорить голливудских кинокритиков и теперь усердно учит английский. Пашутин даже нашел человека, который помогает ему искать роли в зарубежных постановках. Сам актер в своем успехе не сомневается. По его словам, свою самую желаемую роль в жизни он еще не сыграл.

«Звонили приглашали в одну картину иностранную поучаствовать, но, увы, не получилось. У меня появился агент, которая живет в Австралии. Предложила сотрудничество, я оказался готов к работе. У нас очень хорошая театральная школа. Поэтому все наши звезды спокойно бы переиграли всех иностранных артистов. Вы знаете, приходят на ум слова из песни, которую исполняла Светлана Крюкова в фильме: «Мы выбираем, нас выбирают ― как часто это не совпадает». Все время ждешь подспудно какого-то телефонного звонка. А, может быть, какую-то роль предлагают интересную, все равно у любого актера в мозжечке это сидит», — признался Пашутин.

Александр Пашутин родился 28 января 1943 года в Москве. Около пяти лет посвятил учебе в Суворовском военном училище — с 1955 по 1960 год. В 1968-м окончил Школу-студию МХАТ и начал выступать на сцене Московского театра имени Гоголя, где прослужил до 1981 года. Был приглашен в труппу Московского театра имени Ермоловой, а некоторыми годами позже служил в Театре имени Моссовета. Пашутин был трижды женат, воспитывает двух дочерей. Дедушка семерых внуков.

Ранее ФАН писал о том, что народный артист России Александр Пашутин выступил на прощании с коллегой Ниной Руслановой. Он признался, что виноват перед актрисой за то, что редко с ней виделся.

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театр пашутин народный артист
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