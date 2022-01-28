Дочь Кортни Кокс готовит актрису к одиночеству

Лос-Анджелес, 28 января. Звезда сериала «Друзья» и фильма «Крик» Кортни Кокс рассказала о предстоящей разлуке со своей дочерью Коко Райли Аркетт. По словам актрисы, девушка специально готовит ее к одиночеству.

Единственной дочери Кокс совсем скоро исполнится 18 лет, после чего девушка покинет родительский дом и отправится на учебу в колледж. По словам звезды «Друзей», девушка хочет уехать как можно дальше от Лос-Анджелеса.

«Мы так близки, но она просто не может дождаться, чтобы уйти и жить самостоятельно. Это грустно», — поделилась эмоциями артистка.

Знаменитость вспомнила о синдроме опустевшего гнезда, который обычно переживают родители, когда их дети начинают самостоятельную жизнь. Кокс отметила, что ее сестра чуть не сошла с ума, когда ее второй ребенок покинул отчий дом. Сама актриса не задумывалась об этом, но ей кажется, что дочь отлично готовит ее к одиночеству.

«Она никогда не выходит из своей комнаты. Ее никогда нет дома, а если и есть, то ее дверь закрыта, и я не знаю, что она там делает. Так что не думаю, что я сильно пострадаю», — уточнила звезда «Друзей» в эфире «Шоу Эллен Дедженерес».

Ранее актриса Дрю Бэрримор рассказала, как подружилась с Кортни Кокс на почве страха перед беременностью. Из-за переживаний у звезды «Ангелов Чарли» чуть не случился нервный срыв на съемках «Крика».