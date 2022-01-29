«Заграница нам поможет»: что стоит за планом Украины по «сдерживанию» России

Заявление Киева о направлениях сдерживания России — очередной «пустой пропагандистский звук», рассчитанный на тех, кто верит, что Россия нападет на Украину. Такую позицию в беседе с ФАН высказал директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

Направления сдерживания

Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал направления сдерживания России.

«Первый — политически скоординированные, последовательные месседжи России, что ее потенциальное вторжение на Украину провалится, будет встречено с очень жестким политическим и экономическим сопротивлением со стороны наших западных партнеров», — заявил он.

Global Look Press / Sandro Maddalena / Volodymyr Zelensky

Второй фактор — это подготовка экономических санкций против РФ.

«Мы слышали много важных и вдохновляющих месседжей о той цене, которую России придется заплатить. К сожалению, эти месседжи недавно были ослаблены из-за публичных дискуссий о санкциях, которые не будут введены против России», — заявил он.

«Пропагандистский звук»

Как отметил Дмитрий Родионов, заявления Киева — очередной пустой пропагандистский звук, рассчитанный на тех, кто верит, что Россия нападет на Украину, что «заграница нам поможет», что Украина давно была бы сверхдержавой, если бы не «козни Москвы».

«Большинство украинцев понимают, что, во-первых, Россия нападать не собирается (хотя возможно многие этого искренне хотели бы и в душе ждут). Во-вторых, что политические месседжи и санкции Запада против России — это вовсе не про Украину, это попытка наказать Россию за ее самостоятельную позицию и тактика нечестной конкуренции, шантажа и отжима предприятий. В-третьих, что оружие, которое поставляет Запад, зачастую, оказывается просроченным (а платить за него все равно придется будущим поколениям украинцев», — высказал свое мнение Дмитрий Родионов.

Федеральное агентство новостей /

К тому же, заметил политолог, это оружие окажется бесполезным в случае попытки захвата Донбасса и вмешательства России. И, наконец, что экономическую и финансовую стабильность Украины пытается подорвать не российская, а украинская власть, набравшая кредитов, которые только углубят финансовую пропасть.

«Как бы то ни было, здравых сил, которые адекватно оценивают обстановку и готовы реформировать страну, сегодня на Украине или нет, или они в подполье», — заключил Дмитрий Родионов.

Российская сторона уже не раз опровергала все обвинения стран Запада и Украины о якобы готовящемся «вторжении» на территорию соседнего государства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на этот счет подчеркивал, что Москва никогда ни на кого не нападала первой.