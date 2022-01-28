Режиссер Джеймс Ганн снимет еще одну часть «Отряда самоубийц»

Москва, 28 января. Режиссер Джеймс Ганн работает над вторым спин-оффом фильма «Отряд самоубийц». Раскрывать детали проекта он не стал, но сообщил о смене жанра.

Ганн сам предложил HBO Max идею шоу, в центре которого окажется один из героев оригинальной картины. Пока проект не утвержден, а кинематографист работает над сюжетом.

«Я ничего пока не могу сказать. Да, это та же самая вселенная, но думаю, что жанр будет уже другим. Комедии там будет не так много, как в «Миротворце», но действие развернется в том же мире», — сообщил режиссер в интервью Deadline.

Какому именно персонажу будет посвящена новая картина, держится в секрете. Издание полагает, что история не будет крутиться вокруг Харли Квинн и Бладспорта, поскольку актеры, исполнившие эти роли, слишком заняты в других проектах.

«Отряд самоубийц: Миссия навылет» вышел в мировой прокат летом прошлого года. Критики пришли в восторг от картины, указав, что она превзошла оригинальную ленту.