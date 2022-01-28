Банги, 28 января. Президент Центральноафриканской Республики поздравил военнослужащих с Международным днем таможенника. Торжественная церемония состоялась на эспланаде столичного управления в центре города, сообщают ведущие Radio Lengo Songo.

Во время мероприятия гарант вручил благодарственные письма и грамоты главным контролерам, заместителям инспекторов и другим сотрудникам ведомства, хорошо зарекомендовавшим себя в работе.

«В 2022 году главной темой торжеств выбрано «Ускорение цифровой трансформации таможни путем развития культуры данных и эффективной экосистемы управления». В январе 1953 года состоялось первое учредительное заседание Совета таможенного сотрудничества (СТС), созданного годом ранее. С тех пор эта дата выбрана для празднования, которое отмечается одновременно в 183 таможенных администрациях мира», — заявила главный инспектор Адриенн Порсия Абазен Дейя.

Начальник управления центральноафриканского ведомства Фредерик Теодор Инамо напомнил о предпринятых ранее усилиях, направленных на развитие структуры.

«Сегодня таможня работает прекрасно. За пять лет она удвоила государственный доход: от 30 миллиардов франков КФА до более чем 60», — сообщил руководитель.

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Говоря о проблемах, Инамо подчеркнул, что в век повальной цифровизации ведомству стоило бы обновить парк компьютерной техники и закупить оборудование для непосредственного досмотра.

«Но даже так мы справляемся с постоянными вызовами безопасности, огромную роль в развитии нашей структуры играют российские специалисты, которые позволили увеличить государственную казну, обучив рядовой состав», — подчеркнул глава управления.

По словам Инамо, россияне, которых западные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера», поделились знаниями и опытом, полученными во время многолетнего развития таможенной службы РФ.

Ведущие радиостанции Lengo Songo рассказали, что торжества начались с марша, за которым последовал футбольный матч на стадионе «Бартелеми Боганды» в Банги.

Осенью 2021 года Министерство финансов африканской республики поблагодарило за консультативную помощь российских специалистов, которые помогли систематизировать работу ведомства.