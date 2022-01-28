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Народная милиция ЛНР: украинские силовики перебрасывают в Донбасс британские БТР

Армия
Народная милиция ЛНР: украинские силовики перебрасывают в Донбасс британские БТР
kbtz.com.ua  /  ГП «Киевский бронетанковый завод»

Луганск, 28 января. Вооруженные силы Украины перебрасывают оружие и ударную технику, в том числе бронетранспортеры британского производства, к линии соприкосновения в Донбассе. Об этом рассказал начальник управления Народной милиции ЛНР полковник Ян Лещенко.

По его словам, ВСУ получили британские БТР на начальном этапе обострения обстановки в регионе. По информации разведки Народной милиции ЛНР, подразделения ВСУ активно размещают на территории Донбасса вооружения, которые Киев получает от западных партнеров.

«Помимо противотанковых ракетных комплексов NLAW и крупнокалиберных снайперских винтовок типа Barrett, а также французских гранатометов APILAS, мы отмечаем прибытие в зону карательной операции (украинской силовой операции в Донбассе. — Прим. ред.) боевых бронированных машин британского производства, таких как Saxon», — добавил Лещенко.

Ранее сообщалось, что украинские силовики проводят радиоэлектронную разведку рядом с линией разграничения в Донбассе. Их главной задачей является перехват переговоров бойцов Народной милиции.

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