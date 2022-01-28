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Российские пользователи Сети назвали звонок Путина на Кубу ужасом для США

Политика
Российские пользователи Сети назвали звонок Путина на Кубу ужасом для США
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 28 января. Один звонок российского президента Владимира Путина на Кубу навел ужас на американцев. К такому выводу пришли российские пользователи социальных сетей.

Официальный представитель Госдепа США Нед Прайс до этого заявил, что Белый дом будет решительно реагировать на военное присутствие РФ на территории Кубы, если будет замечено движение в этом направлении.

«Наш ответ будет быстрым и решительным», — отметил сотрудник Госдепа, комментируя сотрудничество России и Кубы в ответ на расширение НАТО.

Российские пользователи Сети назвали звонок Путина на Кубу ужасом для США
state.gov / U.S. Department of State

Пользователи российского сегмента интернета высмеяли поведение американцев и угрозы с их стороны. Юзеры подчеркнули, что переговоры президента Владимира Путина с его кубинским коллегой Мигелем Бермудесом напугали США.

«Один звонок Путина на Кубу наводит ужас на амеров», — посмеялся комментатор по имени Владимир.

«Так на то и расчет. Надо будет отвечать. Вот так и поговорим, если по-другому не получается», — написал юзер под ником Alex Alex.

Комментаторы сошлись во мнении, что Россия уже давно не боится угроз со стороны Соединенных Штатов.

«Да вы достали уже своими угрозами. Никто вас не боится», — заключил пользователь «Мы Вместе!»

Владимир Путин и его кубинский коллега Мигель Диас-Канель Бермудес провели рабочие переговоры 24 января. Стороны обсудили вопросы координации действий России и Кубы на международной арене.

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путин сша нато куба
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