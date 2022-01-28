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Нужно помнить о геноциде советского народа: кто добровольно воевал против СССР

Общество
Нужно помнить о геноциде советского народа: кто добровольно воевал против СССР
wikipedia.org  /  James E. Myers - U.S. Army Signal Corps / Public Domain

Немецкий политик Йозеф Геббельс восхищался выдающимися военными способностями советских маршалов. Об этом в беседе с ФАН напомнил генерал-лейтенант, член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. Ранее стало известно, что Московская областная общественная организация бывших несовершеннолетних узников нацизма обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой учредить День геноцида советского народа.

«Я считаю, что у нас обязательно должна быть историческая память: то, что творили фашисты с нашим народом, не должно быть забыто ни в молодежной среде, ни среди людей более старшего поколения», — заявил депутат.

Виктор Соболев также отметил, что во время Великой Отечественной войны нашей стране пришлось столкнуться с агрессией не только прямых союзников Третьего рейха.

«Кроме Германии, с нами воевали Финляндия, Венгрия, Румыния, Словакия, Болгария, Испания, Италия и так далее. Хочу обратить ваше внимание на то, что, кроме вооруженных сил этих стран, были еще так называемые добровольцы из стран, оккупированных Германией: Франции, Норвегии, Бельгии, Дании, Голландии и других. Они выставили более двух миллионов человек, из них было сформировано 59 дивизий и 23 бригады. Помимо военного плана «Барбаросса», был еще генеральный план «Ост» по уничтожению населения нашей страны. Это был спланированный геноцид», — пояснил собеседник ФАН.

Нужно помнить о геноциде советского народа. Кто добровольно воевал против СССР
sledcom.ru / Следственный комитет Российской Федерации

В завершение он подчеркнул, что стойкость и отвага наших предков вызывали искреннее восхищение даже у врагов Советского Союза.

«Наши отцы, деды, прадеды, военачальники воевали очень умело. Более того, героически! Могли грудью закрыть амбразуру дзота. Геббельс написал в своем дневнике, что Сталин может чествовать своих маршалов, как кинозвезд, которые проявили выдающиеся военные способности», — подытожил народный избранник.

Ранее Виктор Соболев в беседе с ФАН заявил о нехватке в нашей стране патриотического кино. По его словам, фильм «Гранит» служит примером того, какие ленты нужны молодежи.

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великая отечественная война геноцид соболев
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