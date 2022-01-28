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Испанский теннисист Надаль стал финалистом Открытого чемпионата Австралии

  /   Обновлено: 28 января 2022 10:42
Спорт
Испанский теннисист Надаль стал финалистом Открытого чемпионата Австралии
Global Look Press  /  Panoramic/Keystone Press Agency

Мельбурн, 28 января. Экс-первая ракетка мира Рафаэль Надаль вышел в финал Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Рафаэль Надаль 28 января в 29-й раз в карьере вышел в финал турнира серии «Большого шлема». В полуфинале Открытого чемпионата Австралии он обыграл итальянца Маттео Берреттини. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 55 минут, завершилась победой Надаля со счетом 6:3, 6:2, 3:6, 6:3.

Соперником испанского теннисиста по финалу Открытого чемпионата Австралии станет победитель матча между россиянином Даниилом Медведевым и Стефаносом Циципасом из Греции. Действующим победителем турнира является лидер рейтинга ATP Новак Джокович.

Медведев ранее победил канадца Феликса Оже-Альяссима в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии. По ходу встречи в Мельбурне россиянин уступал со счетом 0-2.

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