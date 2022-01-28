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Глава МИД Катара посетил Тегеран для переговоров по укреплению сотрудничества

Весь мир
Глава МИД Катара посетил Тегеран для переговоров по укреплению сотрудничества
Global Look Press  /  Iranian Presidency/Keystone Press Agency

Тегеран, 28 января. Министр иностранных дел Катара Мухаммад бин Абдулрахман Аль Тани нанес официальный визит в Иран для переговоров с главой МИД Исламской Республики Хосейном Амиром Абдоллахияном.

Как сообщается, основной темой обсуждений стали последние события в регионе. В частности, дипломаты выразили обеспокоенность очередным витком напряженности в Йемене и подчеркнули, что кризис в этой республике не имеет военного решения и стороны должны урегулировать все противоречия путем диалога. Также Абдоллахиян и Тани обменялись мнениями по поводу обстановки в Афганистане.

Касаясь вопросов взаимного сотрудничества, они выразили намерение проводить дальнейшие консультации по укреплению связей в различных сферах деятельности. Как сообщил впоследствии глава МИД Ирана, в ближайшее время в Катар будет направлена делегация, которая займется поиском путей расширения партнерства в экономической, торговой, технологической, научной и медицинской областях. Последнее в том числе касается и борьбы с распространением коронавируса. Абдоллахиян подчеркнул, что обмен ценным опытом по этому вопросу пойдет на пользу обеим странам.

Примечательно, что в СМИ почти не сообщается о том, обсуждалась ли дипломатами текущая ситуация на переговорах по ядерной сделке в Вене. Ряд источников предположил, что на самом деле этому вопросу было уделено особое внимание.

Катар в последние годы является активным сторонником мирного урегулирования конфликтов в регионе и неоднократно предлагал свою кандидатуру в качестве посредника. Поэтому не исключено, что через Доху Тегеран и Вашингтон обмениваются посланиями без привлечения внимания остальных стран-участников соглашения о возобновлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). В пользу этого предположения говорит и тот факт, что визит в Иран Мухаммад Аль Тани нанес в преддверии поездки катарского лидера Тамима бин Хамада Аль Тани в США.

Как сообщается, в рамках своей поездки представитель Дохи от лица эмира передал президенту Исламской Республики Эбрахиму Раиси официальное приглашение принять участие в Форуме стран-экспортеров газа. При этом Тани подчеркнул, что его государство намерено приложить максимум усилий для укрепления отношений с Ираном.

Глава МИД Катара посетил Тегеран для переговоров по укреплению сотрудничества
Федеральное агентство новостей /

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Все новости / Весь мир / Глава МИД Катара посетил Тегеран для переговоров по укреплению сотрудничества
сша иран катар ядерная сделка
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