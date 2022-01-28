Свыше тысячи военнослужащих ТОФ отработали антитеррористические действия в ходе учений

Владивосток, 28 января. Масштабные учения антитеррористической направленности состоялись в ряде гарнизонов Тихоокеанского флота (ТОФ). К ним привлекались более тысячи военнослужащих, около 100 единиц боевой и специальной техники.

Тренировки подразделений ТОФ прошли на Сахалине, Камчатке, в Приморье и Хабаровском крае, сообщила пресс-служба флота.

«В ходе мероприятий проведены поэтапные режимы усиления охраны и обороны военных объектов с проверкой работы дежурных служб. Отработаны на практике различные сценарии отражения нападений на воинские части флота и военные объекты центрального подчинения, находящиеся в гарнизонах», — сказано в опубликованном релизе.

К учениям, помимо антитеррористических подразделений, привлекались саперы, специалисты по связи и радиоэлектронной борьбе, отметили в пресс-службе ТОФ. Ранее Минобороны РФ показало зрелищные кадры бомбовых ударов самолетов морской авиации Балтийского флота на учениях в Калининградской области.