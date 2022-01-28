Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 января 12:07
12:06
Общество
Ведьма из Москвы Алена Полынь рекомендовала задобрить домового в День колдуньи
12:02
Общество
Ольга Бузова поделилась своим способом правильно загадывать желания
12:00
Политика
Лукашенко заявил о стремлении оппозиции призвать в Белоруссию НАТО
11:58
Шоу-бизнес
Возлюбленная Харламова Ковальчук появилась на публике с молодым актером
11:58
Политика
Лукашенко заявил о важности возвращения Украины в «лоно славянства»
11:57
Весь мир
Во Флориде хотят запретить пропаганду ЛГБТ в школах
11:54
Происшествия
Спасатели обнаружили тело человека при разборе завалов в сгоревшем в Парголово доме
11:53
Экономика
Лавров: новые антироссийские санкции равносильны разрыву отношений с США и Западом
11:50
Общество
Ясновидящая Кажетта назвала знаки зодиака, на которых отразятся затмения в 2022 году
11:48
Происшествия
Врачи удалили метр кишечника пострадавшей во время расстрела в Днепре
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Бойцы ВСУ обстреляли из гранатометов и пулеметов село Веселогоровка в ЛНР

Армия
Бойцы ВСУ обстреляли из гранатометов и пулеметов село Веселогоровка в ЛНР
Федеральное агентство новостей

Луганск, 28 января. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), дислоцированные в Донбассе, продолжают обстреливать территорию Луганской Народной Республики.

За минувшие сутки военнослужащие ВСУ один раз нарушили режим полного прекращения огня, подвергнув обстрелу из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов населенный пункт Веселогоровка в ЛНР. Об этом сообщили в представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«За истекшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня», — заявил офицер представительства ЛНР.

Ранее в управлении Народной милиции ЛНР оценили готовность ВСУ к широкомасштабному наступлению и назвали наиболее вероятный сценарий атаки киевскими силовиками оборонительных позиций защитников Донбасса.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Бойцы ВСУ обстреляли из гранатометов и пулеметов село Веселогоровка в ЛНР
ЛНР всу донбасс обстрелы
Комментировать