Бойцы ВСУ обстреляли из гранатометов и пулеметов село Веселогоровка в ЛНР

Луганск, 28 января. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), дислоцированные в Донбассе, продолжают обстреливать территорию Луганской Народной Республики.

За минувшие сутки военнослужащие ВСУ один раз нарушили режим полного прекращения огня, подвергнув обстрелу из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов населенный пункт Веселогоровка в ЛНР. Об этом сообщили в представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«За истекшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня», — заявил офицер представительства ЛНР.

Ранее в управлении Народной милиции ЛНР оценили готовность ВСУ к широкомасштабному наступлению и назвали наиболее вероятный сценарий атаки киевскими силовиками оборонительных позиций защитников Донбасса.