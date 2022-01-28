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Летчик Попов обвинил США в неэтичной провокации с пассажирским лайнером над Черным морем

Армия
Летчик Попов обвинил США в неэтичной провокации с пассажирским лайнером над Черным морем
wikipedia.org  /  Greg L. Davis / Public Domain

Москва, 28 января. Американский разведывательный самолет грубо поступился этикой, когда прикрывался от российских ПВО за пассажирским лайнером. О сомнительной выходке ВВС США заявил заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов.

Патрульный противолодочный самолет США Boeing P-8 Poseidon попробовал подобраться к российским границам над Черным морем, но устроил провокацию. В беседе с «ПолитРоссией» генерал-майор, заслуженный военный летчик РФ, кандидат технических наук Владимир Попов отметил, что подобные трюки американцам не в новинку.

По информации СМИ, P-8 Poseidon попытался спрятаться от российских систем ПВО в Крыму за пассажирским авиалайнером. Кроме того, самолет передавал данные на землю как метеорологический аэростат. Попов подчеркнул, что выходка с подменой данных в ходу у НАТО и уже не удивляет. Но вот использование лайнера в качестве живого щита было неэтичным решением.

«В первую очередь, конечно, все думают не об этике, а о тактике применения и оперативном искусстве тактического приема. Тут уж кто кого перехитрит и получит оперативное преимущество. Но этичность тоже должна оговариваться. Ведь, если вдруг завяжется воздушный бой, то пассажирский лайнер, безусловно, пострадает», — высказался Попов.

Эксперт с сожалением напомнил, что к подобным трюкам авиация стран НАТО прибегает нередко: несколько недель назад самолет НАТО с выключенным транспондером подлетел к российским границам и едва не столкнулся с пассажирским рейсом.

Ранее китайское издание NetEase рассказало, как Россия использовала мудрость стратега Сунь-цзы для ответа на повторяющиеся наглые провокации США.

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сша черное море попов
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