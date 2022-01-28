Экс-участник «Дома-2» Абрикосов сделал заявление о Малахове на фоне слухов о его болезни

Москва, 28 января. Бывший участник скандального телепроекта «Дом-2» Май Абрикосов (Роман Тертышный) на фоне слухов о тяжелой болезни Андрея Малахова высказался о ведущем. Он заявил, что не готов потерять звезду российского телевидения.

Абрикосов в новом посте на своей странице в Instagram сделал заявление о Малахове. Он переживает за знаменитого ведущего, который, по некоторым данным, борется с тяжелым заболеванием. Блогер признался, что Малахов всегда в его глазах был авторитетом и профессионалом, с котором он всю жизнь берет пример.

Он отметил, что не раз критиковал телеведущего за его поведение и темы, с которыми он выступает на телешоу. Однако у Малахова не отнять одного — его профессионализма, констатировал Абрикосов.

«Я не готов терять из этого списка Андрея Малахова. Даст бог, все будет хорошо», — написал Тертышный.

Поклонники встревожены внешним видом телеведущего. Некоторые беспокоятся, что звезда телевидения может бороться с тяжелым недугом. Блогер и главный сплетник интернета Антон S, ссылаясь на подписчика, сообщил, что Малахов может страдать от онкологического заболевания.