Иван Краско попал в Книгу рекордов России как старейший депутат

Санкт-Петербург, 28 января. Народного артиста РФ Ивана Краско занесли в Книгу рекордов России как старейшего депутата совета муниципального образования. Актеру вручили соответствующий сертификат и медаль.

Торжественное вручение артисту знаков, подтверждающих занесение в Книгу рекордов России, состоялось в петербургском Театре имени В.Ф. Комиссаржевской 27 января. Актер получил сертификат и медаль после спектакля «Я вернулся в свой город», в котором он выходил на сцену.

Федеральное агентство новостей /

Несмотря на преклонный возраст, 91-летний Краско не только продолжает играть в театре и кино, но и ведет общественную деятельность. Актер является старейшим депутатом сельского поселения в Северо-Западном федеральном округе.

Федеральное агентство новостей /

Артиста избирали в муниципальное образование «Агалатовское сельское поселение» уже два раза подряд. Под началом Краско в деревне Вартемяги собираются запустить строительство нового дома культуры в ближайшее время.

Федеральное агентство новостей /

Ранее Иван Краско рассказал о своей жизни в проекте ФАН «Откровенно». Например, артист вспомнил, как начиналась его актерская карьера.