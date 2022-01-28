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Иван Краско попал в Книгу рекордов России как старейший депутат

  /   Обновлено: 28 января 2022 11:51
Общество
Иван Краско попал в Книгу рекордов России как старейший депутат
Федеральное агентство новостей  / 

Санкт-Петербург, 28 января. Народного артиста РФ Ивана Краско занесли в Книгу рекордов России как старейшего депутата совета муниципального образования. Актеру вручили соответствующий сертификат и медаль.

Торжественное вручение артисту знаков, подтверждающих занесение в Книгу рекордов России, состоялось в петербургском Театре имени В.Ф. Комиссаржевской 27 января. Актер получил сертификат и медаль после спектакля «Я вернулся в свой город», в котором он выходил на сцену.

Иван Краско попал в Книгу рекордов России как старейший депутат
Федеральное агентство новостей /

Несмотря на преклонный возраст, 91-летний Краско не только продолжает играть в театре и кино, но и ведет общественную деятельность. Актер является старейшим депутатом сельского поселения в Северо-Западном федеральном округе.

Иван Краско попал в Книгу рекордов России как старейший депутат
Федеральное агентство новостей /

Артиста избирали в муниципальное образование «Агалатовское сельское поселение» уже два раза подряд. Под началом Краско в деревне Вартемяги собираются запустить строительство нового дома культуры в ближайшее время.

Иван Краско попал в Книгу рекордов России как старейший депутат
Федеральное агентство новостей /

Ранее Иван Краско рассказал о своей жизни в проекте ФАН «Откровенно». Например, артист вспомнил, как начиналась его актерская карьера.

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Все новости / Общество / Иван Краско попал в Книгу рекордов России как старейший депутат
актер краско книга рекордов россии
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