Ржавеющий возле Йемена танкер может нанести серьезный ущерб мировой экономике

Сана, 28 января. Группа экологов из Greenpeace в очередной раз напомнила о катастрофе, которую может вызвать разлив нефти с постепенно разрушающегося танкера FSO Safer.

Это судно, заброшенное у побережья Йемена в 2017 году, несет на борту около 140 тысяч тонн черного золота. Ранее эксперты, оценившие состояние корабля, пришли к выводу, что утечка — лишь дело времени. Корпус судна в некоторых местах проржавел почти насквозь и без минимального обслуживания долго не протянет. При этом значительная часть Йемена лишится пищи, воды и электричества, так как на этом же побережье размещены опреснительные установки, а в порты, которые при разливе нефти неминуемо закроются на неопределенный срок, заходят корабли с продовольствием и дизельным горючим для электростанций.

The world could be in for a repeat of the 2021 Suez Canal blockage, Greenpeace has warnedhttps://t.co/h3l4939scx — Arab News (@arabnews) January 27, 2022

Разумеется, утечка скажется и на экологии, поскольку пострадает значительная часть флоры и фауны как в море, так и на побережье. Испарение летучих фракций нефти с той площади, на которую может распространиться указанное количество сырья, будет крайне интенсивным, а отравление вод заставит отказаться от рыболовства, в котором занято около 1,7 млн человек.

Экологи указали, что все озвученные выше проблемы затронут не только Йемен, но и большинство государств в южной части Красного моря. Тем не менее решить данную проблему пока не взялся никто. Судно, формально принадлежащее центральным властям во главе с Мансуром Хади, находится в зоне, подконтрольной повстанцам-хуситам из движения «Ансар Аллах». Последние, несмотря на просьбы ООН, не разрешили перекачивать нефть на другие суда, а мирные переговоры между враждующими сторонами пока не начались.

Теперь же эксперты Greenpeace решили надавить на самое больное место правительств и корпораций — финансовые сложности, к которым приведет закупорка нефтью Суэцкого канала, если ее занесет туда попутным течением. Экологи напомнили, что в среднем за сутки простоя одного из важнейших торговых маршрутов общие потери доходили до девяти млрд долларов. Подобные случаи происходили нередко, когда корабли по различным причинам останавливались в узком проливе, однако в большинстве случаев на освобождение прохода уходило не более нескольких дней. Удастся ли за столь короткое время устранить последствия разлива нефти — большой вопрос.

FSO safer is a looming disaster in the Red Sea. There is no time to lose. Act now to save the Red Sea and beyond! #FSOSAFER #Yemen pic.twitter.com/7XLvPsebFp — EUinYemen (@EUinYemen) November 28, 2021

Если ранее спасение этого региона возлагалось лишь на входящие в него страны, то теперь эксперты пояснили, что удар понесут все причастные к мировой торговле — через Суэц проходят порядка 10% всех коммерческих маршрутов на планете. Также потери понесет и туристический сектор, однако данная проблема по большей части затронет лишь государства на побережье.

Экологи отметили, что куда бы течение не понесло нефть, итоги будут трагическими в любом случае. Они призвали по меньшей мере создать барьеры вокруг корабля, которые хотя бы частично смогут удержать распространение сырья. Лучшим же способом они назвали его перекачку на другие суда, что в наши дни не представляет никаких технических сложностей. Проблемой, как говоря эксперты, сейчас является лишь отсутствие политической воли.