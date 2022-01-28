Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 января 12:07
12:06
Общество
Ведьма из Москвы Алена Полынь рекомендовала задобрить домового в День колдуньи
12:02
Общество
Ольга Бузова поделилась своим способом правильно загадывать желания
12:00
Политика
Лукашенко заявил о стремлении оппозиции призвать в Белоруссию НАТО
11:58
Шоу-бизнес
Возлюбленная Харламова Ковальчук появилась на публике с молодым актером
11:58
Политика
Лукашенко заявил о важности возвращения Украины в «лоно славянства»
11:57
Весь мир
Во Флориде хотят запретить пропаганду ЛГБТ в школах
11:54
Происшествия
Спасатели обнаружили тело человека при разборе завалов в сгоревшем в Парголово доме
11:53
Экономика
Лавров: новые антироссийские санкции равносильны разрыву отношений с США и Западом
11:50
Общество
Ясновидящая Кажетта назвала знаки зодиака, на которых отразятся затмения в 2022 году
11:48
Происшествия
Врачи удалили метр кишечника пострадавшей во время расстрела в Днепре
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Ржавеющий возле Йемена танкер может нанести серьезный ущерб мировой экономике

Весь мир
Ржавеющий возле Йемена танкер может нанести серьезный ущерб мировой экономике
Федеральное агентство новостей  /  Mohammed Mohammed / Xinhua / Global Look Press

Сана, 28 января. Группа экологов из Greenpeace в очередной раз напомнила о катастрофе, которую может вызвать разлив нефти с постепенно разрушающегося танкера FSO Safer.

Это судно, заброшенное у побережья Йемена в 2017 году, несет на борту около 140 тысяч тонн черного золота. Ранее эксперты, оценившие состояние корабля, пришли к выводу, что утечка — лишь дело времени. Корпус судна в некоторых местах проржавел почти насквозь и без минимального обслуживания долго не протянет. При этом значительная часть Йемена лишится пищи, воды и электричества, так как на этом же побережье размещены опреснительные установки, а в порты, которые при разливе нефти неминуемо закроются на неопределенный срок, заходят корабли с продовольствием и дизельным горючим для электростанций.

Разумеется, утечка скажется и на экологии, поскольку пострадает значительная часть флоры и фауны как в море, так и на побережье. Испарение летучих фракций нефти с той площади, на которую может распространиться указанное количество сырья, будет крайне интенсивным, а отравление вод заставит отказаться от рыболовства, в котором занято около 1,7 млн человек.

Экологи указали, что все озвученные выше проблемы затронут не только Йемен, но и большинство государств в южной части Красного моря. Тем не менее решить данную проблему пока не взялся никто. Судно, формально принадлежащее центральным властям во главе с Мансуром Хади, находится в зоне, подконтрольной повстанцам-хуситам из движения «Ансар Аллах». Последние, несмотря на просьбы ООН, не разрешили перекачивать нефть на другие суда, а мирные переговоры между враждующими сторонами пока не начались.

Теперь же эксперты Greenpeace решили надавить на самое больное место правительств и корпораций — финансовые сложности, к которым приведет закупорка нефтью Суэцкого канала, если ее занесет туда попутным течением. Экологи напомнили, что в среднем за сутки простоя одного из важнейших торговых маршрутов общие потери доходили до девяти млрд долларов. Подобные случаи происходили нередко, когда корабли по различным причинам останавливались в узком проливе, однако в большинстве случаев на освобождение прохода уходило не более нескольких дней. Удастся ли за столь короткое время устранить последствия разлива нефти — большой вопрос.

Если ранее спасение этого региона возлагалось лишь на входящие в него страны, то теперь эксперты пояснили, что удар понесут все причастные к мировой торговле — через Суэц проходят порядка 10% всех коммерческих маршрутов на планете. Также потери понесет и туристический сектор, однако данная проблема по большей части затронет лишь государства на побережье.

Экологи отметили, что куда бы течение не понесло нефть, итоги будут трагическими в любом случае. Они призвали по меньшей мере создать барьеры вокруг корабля, которые хотя бы частично смогут удержать распространение сырья. Лучшим же способом они назвали его перекачку на другие суда, что в наши дни не представляет никаких технических сложностей. Проблемой, как говоря эксперты, сейчас является лишь отсутствие политической воли.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Ржавеющий возле Йемена танкер может нанести серьезный ущерб мировой экономике
нефть йемен экология танкер fso safer
Комментировать