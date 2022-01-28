Правительство РФ обсуждает возможный временный запрет на экспорт аммиачной селитры

Москва, 28 января. Российские аграрии испытывают дефицит удобрений в преддверии ранней посевной. В связи с этим правительство намерено ввести временный запрет на экспорт аммиачной селитры, сообщает «Коммерсантъ».

Власти рассматривают вариант приостановки экспорта на два месяца наиболее высокого спроса. Возможный запрет будет действовать до 1 апреля. Компании по производству химических удобрений не считают такие меры убыточными. После окончания срока эмбарго они планируют в кратчайшие сроки нагнать плановые объемы экспорта.

Возможность введения эмбарго на экспорт аммиачной селитры обсуждалась на последнем совещании Минсельхоза. Окончательное решение о сроках и возможности введения временного запрета пока не принято. Предположительно весенний сев начнется на юге России раньше на две недели, уже в феврале.

Аграрии из Ростова в прошлом году собрали 12 млн 685 тысяч тонн зерновых. Это стало новым рекордом для региона по уровню урожайности. Относительно 2020 года средняя урожайность увеличилась на три центнера и достигла 37,9 центнера с гектара.