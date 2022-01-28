Председатель Китая Цзиньпин проведет встречу с президентом России Путиным в феврале

Пекин, 28 января. Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин встретится с президентом России Владимиром Путиным и другими главами государств. Об этом сообщает китайское информационное агентство Синьхуа.

Встречи состоятся 4-6 февраля в Пекине. Они будут двусторонними и напомнят саммит в усеченном формате. В это время в столице Китая будут проходить Олимпийские игры.

Ранее посол РФ в Китае Андрей Денисов заявил, что российский лидер принял приглашение посетить церемонию открытия Олимпиады в Пекине. Там Путин встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и подпишет «некоторые документы».

Отметим, что для китайского лидера это будет первая встреча с представителем иностранного государства за два последних года. Для российского президента она послужит поводом для третьего выезда за рубеж.