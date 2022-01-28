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Политолог Михеев: «Заявление Кишинева о развитии сотрудничества с Киевом сочинили в Вашингтоне»

  /   Обновлено: 28 января 2022 11:40
Политика
Политолог Михеев: «Заявление Кишинева о развитии сотрудничества с Киевом сочинили в Вашингтоне»
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Бессмысленно говорить о том, что периодически озвучивают на Украине и в Молдавии, все это для властей этих стран сочиняют в США. Такого мнения придерживается эксперт в области политических технологий Сергей Михеев. Он прокомментировал ФАН заявление Кишинева о расширении сотрудничества с Киевом.

Накануне власти Молдавии сообщили через главу Службы информации и безопасности республики Александра Есауленко, что страна готовится к приему беженцев с Украины. Предполагается усиленное сотрудничество с Киевом.

При этом в Молдавии дорожают бензин и дизтопливо. Цена бензина А-95 поднялась до 22,85 лея за литр (более 100 рублей), а дизтоплива — до 19,82 лея за литр (около 88 рублей).

Российский политолог Сергей Михеев пояснил, что озвученный тандем стран со слабой экономикой не говорит о том, что это добровольный выбор Кишинева и Киева. Векторы внешней политики, по убеждению собеседника ФАН, в данном случае определяются в США.

«Ничего нового в Молдавии не произошло. К власти в Молдавии ставят исключительно людей, которые ориентируются на Евросоюз и исполняют указания Запада. Это стратегия. Молдавия очень хочет вступить в НАТО, и власти республики не раз заявляли об этом, но эту страну в Североатлантический альянс не принимают. Национальные интересы и внутренняя политика для Кишинева, как и для Киева, — пустой звук. За них все придумывают в Вашингтоне. Из-за антироссийских санаций, на которых настаивали американцы, Европа потеряла 300 миллиардов евро. У стран — сателлитов Соединенных Штатов собственной суверенной политики нет и не было», — высказал мнение политик.

Политолог Михеев: «Заявление Кишинева о развитии сотрудничества с Киевом сочинили в Вашингтоне»
president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины
Михеев счел удивительным факт того, что за власти, которые сегодня номинально управляют Украиной и Молдавией, голосовали люди: они поверили их обещаниям. Собеседник ФАН обратил внимание, что до тех пор, пока молдаване и украинцы будут верить своим властям, их жизнь вряд ли улучшится. Эксперт также, добавил, что Молдавия действительно не в состоянии платить за газ. По его словам, Москва иногда бросает Кишиневу подачки, так как представители этой страны шантажируют Москву Приднестровьем: при полном отключении газа пострадают невинные люди.

Ранее Литва дала Молдавии несколько советов в сфере энергетики, которые могут привести Кишинев к еще более серьезным проблемам в топливном секторе. Президент Молдавии Майя Санду на этой неделе встретилась с председателем Сейма Литвы Викторией Чмилите-Нильсен. Стороны обсудили энергетические проблемы, с которыми сталкиваются сейчас их страны и вся Восточная Европа в целом.

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сша украина молдавия михеев
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