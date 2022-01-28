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Медведев исключил вероятность повторения казахстанских беспорядков в России
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Медведев исключил вероятность повторения казахстанских беспорядков в России

  /   Обновлено: 28 января 2022 10:27
Политика
Медведев исключил вероятность повторения казахстанских беспорядков в России
vk.com  /  Дмитрий Медведев

Москва, 28 января. Повторение в России тех беспорядков, который произошли в Казахстане, полностью исключено. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Большинство российских граждан разделяет курс, который проводит президент страны Владимир Путин, отметил Медведев. Поэтому в РФ нет предпосылок для возникновения подобных событий, пояснил он.

«Большинство граждан нашей страны разделяет тот курс, который проводит власть, который проводит президент страны, и это подтверждается и голосованием за конституцию, на выборах, во время выборов в законодательные органы», — сказал зампред Совбеза.

Ранее сообщалось, что замглавы МИД России Олег Сыромолотов назвал беспорядки в Казахстане беспрецедентным вызовом. Под прикрытием мирных митингов радикалы попытались осуществить попытку госпереворота, отметил дипломат.

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Казахстан россия медведев беспорядки совбез
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