Медведев исключил вероятность повторения казахстанских беспорядков в России

Москва, 28 января. Повторение в России тех беспорядков, который произошли в Казахстане, полностью исключено. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Большинство российских граждан разделяет курс, который проводит президент страны Владимир Путин, отметил Медведев. Поэтому в РФ нет предпосылок для возникновения подобных событий, пояснил он.

«Большинство граждан нашей страны разделяет тот курс, который проводит власть, который проводит президент страны, и это подтверждается и голосованием за конституцию, на выборах, во время выборов в законодательные органы», — сказал зампред Совбеза.

Ранее сообщалось, что замглавы МИД России Олег Сыромолотов назвал беспорядки в Казахстане беспрецедентным вызовом. Под прикрытием мирных митингов радикалы попытались осуществить попытку госпереворота, отметил дипломат.