Экономист Масленников назвал выгоды и подводные камни объединения ПФР и Фонда соцстрахования

Экономист и политолог Никита Масленников прокомментировал информацию о возможном слиянии Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС) в единую организацию. О том, что подобные планы есть, в пятницу сообщил «Коммерсант». Как сообщает издание, правительство РФ планирует реорганизовать ПФР и ФСС, объединив их в единый фонд. В результате работодателям, как указывает источник, будет предоставлена общая цифровая база для перечисления страховых взносов на пенсионное и социальное страхование. Сообщается, что за разработкой стоит Минтруд, который рассчитывает, что при реализации проекта можно будет увеличить в полтора раза суммы некоторых социальных выплат для населения. Также, по версии разработчиков, слияние сделает получение социальных услуг более удобным, поскольку за счет объединения административных функций фондов все будет осуществляться в рамках единой цифровой платформы.

По мнению ведущего эксперта Института современного развития, экономиста и политолога Никиты Масленникова, этот проект станет проверкой системы на способность эффективно использовать возможности цифровизации.

«Идея объединить ПФР и Фонд соцстрахования достаточно старая, — отметил Масленников в беседе с ФАН. — К этому все шло последние год-полтора, это обсуждалось и экспертами, и на уровне правительства, рассматривались разные варианты. Некоторое время назад стало ясно, что это произойдет, потому что уже началась интеграция баз данных в единую информационную платформу. Тогда стало понятно, что административное объединение ПФР и ФСС — это достаточно формальный момент».

По мнению эксперта, такое объединение действительно может облегчить людям доступ к положенным им социальным благам.

«С точки зрения повышения эффективности, адресности, отлаживания каналов обратной связи с людьми это действительно может стать удачной идеей, — отметил собеседник ФАН. — Люди часто не знают, что им положено, а через единую базу человек сразу получит уведомление, на что он имеет право».

Федеральное агентство новостей /

Масленников не исключает, что благодаря единой базе, которая будет шире охватывать население, пособия действительно могут в среднем вырасти, поскольку большее количество людей узнает о своих правах.

«Вырастет ли размер конкретного пособия, пока сказать трудно, нужно, чтобы система начала функционировать, чтобы понять, как это будет работать. Но в целом, на мой взгляд, шаг достаточно позитивный, поскольку он в русле повышения адресности социальной помощи», — считает экономист.

Впрочем, могут быть и подводные камни, предупреждает эксперт. Это связано с бюрократическими проблемами, которые могут возникнуть при появлении более громоздкой административной структуры.

«Такой риск всегда есть, когда возникают новые структуры, это характерно для российской бюрократической истории. Но надо иметь в виду, что сама по себе процедура интеграции фондов началась раньше, в рамках цифровых решений. Поэтому в любом случае интеграция баз в единую платформу даст весомый результат с точки зрения скорости. А дальше уже посмотрим, как это пойдет с административной точки зрения. В данном случае переход от замысла к исполнению был не совсем классический — сначала решили технологические вопросы, а дальше на новой платформе начнут работать. Можете считать, что эта история — проверка на прочность, тест на эффективность цифровизации государственного управления. С этой точки зрения этот проект и будем оценивать», — подчеркнул Никита Масленников.

Закон об объединении ПФР и Фонда соцстрахования планируется вынести на рассмотрение Госдумы в весеннюю сессию, после чего будет подготовлен проект объединенного бюджета единого фонда на 2023-2025 годы.