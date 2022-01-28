Ирина Безрукова могла повторить судьбу модели Натальи Водяновой

Москва, 28 января. Актриса Ирина Безрукова отказалась от модельной карьеры из-за семьи: она не смогла бросить сына, которому в тот момент было всего два года.

Руководители модельных агентств, как вспоминает актриса, искали свежие лица с естественной красотой. Им нужны были параметры 90-60-90 или с меньшими, но достаточно гармоничными. Ирина Безрукова приглянулась представителю одного французского агентства. Ее пригласили работать за рубежом, но ей пришлось отказаться, поскольку иностранцы не готовы были идти на условия звезды.

«Я отказалась только потому, что моему сыну исполнилось два годика — я не могла его оставить, а взять его с собой мне не позволили. Поставили перед выбором: я еду на год в Париж, тренироваться, учиться позировать и потом еще год на них работать, после чего я могла бы уже зарабатывать деньги сама», — рассказала актриса в интервью WMJ.ru.

Знаменитость допустила, что она могла повторить судьбу топ-модели Натальи Водяновой. Однако нижегородке было проще бросить все и перебраться в другую страну — в тот момент у Водяновой не было детей и мужа.

«Меня остановила семья, я сказала представителям агентства, что если они не позволят взять сына, нанять няню или сделать так, чтобы поехала бабушка или папа, то я откажусь. Но они сказали, что это невозможно. Условия были таковыми, что я должна была поехать одна», — прояснила 56-летняя актриса.

Ирина Безрукова весной 2015 года пережила страшную трагедию: умер ее единственный сын. По словам артистки, произошел несчастный случай, в результате которого погиб ее наследник.