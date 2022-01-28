Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 января 13:37
13:36
Спорт
Матчи регулярного чемпионата КХЛ возобновятся после паузы на ОИ-2022
13:35
Весь мир
Ливийская армия ликвидировала 23 боевика ИГ на юге страны
13:32
Политика
Песков опроверг личную встречу Путина и Беглова в Петербурге
13:32
Общество
«Конкорд» и The Moscow Post подписали мировое соглашение в офисе Пригожина
13:30
Общество
Режиссер «Двенадцатой ночи» готовит иск к Олегу Меньшикову
13:29
Пресс-центр
Политолог Межевич: США в случае конфликта не смогут помешать атомным подлодкам ВМФ РФ
13:29
Весь мир
Экономический форум для женщин-предпринимателей впервые прошел в Ливии
13:28
Шоу-бизнес
«Смотаюсь, если доживу»: звезда сериала «Годунов» Пашутин раскрыл заветную мечту в день рождения
13:26
Экономика
Германия приостановила строительство энергоэффективных квартир
13:25
Шоу-бизнес
Экс-супруг Ани Лорак отреагировал на критику в адрес его невесты
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Ползучая экспансия: как НАТО создает в Румынии плацдарм для агрессии против России

2
Политика
Ползучая экспансия: как НАТО создает в Румынии плацдарм для агрессии против России
Федеральное агентство новостей  / 

НАТО создает в Румынии плацдарм для агрессии против России. Об этом ФАН рассказал политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик.

Развертывание НАТО

Эксперты из Минобороны Франции прибыли в Румынию для изучения параметров возможного развертывания там миссии в рамках НАТО. Об этом сообщила министр обороны страны Флоранс Парли.

«Я знаю, что текущая ситуация с безопасностью вызывает беспокойство на восточном фланге Европы. В этом контексте румыны справедливо стремятся укрепить собственную безопасность, поскольку напряженность на Украине продолжает нарастать. Как союзники и европейцы, мы понимаем вашу ситуацию и хотим поддержать вас», — заявила она.

Ползучая экспансия: как НАТО создает в Румынии плацдарм для агрессии против России
pixabay.com /

Министр добавила, что Париж по-прежнему готов взять на себя обязательства по развертыванию новых миссий в рамках НАТО, в частности, в Румынии, если Альянс примет такое решение.

Ползучая экспансия НАТО

Как напомнил Владимир Соловейчик, еще 55 лет тому назад румынский коммунистический правитель Николае Чаушеску, будучи на самом деле румынским националистом, начал в пику СССР налаживать отношения с НАТО и Евросоюзом через Францию. За это он был даже удостоен французского ордена.

«Так что, ничего нового нынешние наследники Чаушеску не изобрели. Понятно, что подобные действия со стороны румынских властей тесно увязаны с надеждами на сопутствующую финансовую помощь. Экономика Румынии находится на спаде, поэтому помощь со стороны ведущих империалистических держав бухарестским правителям крайне нужна. Для НАТО развертывание военной миссии в Румынии важно с точки зрения давления на нашу страну. Ведь рядом — Приднестровье, где находятся наши миротворцы, рядом — акватория Черного моря, где проходит морская граница РФ», — пояснил Владимир Соловейчик.

Ползучая экспансия: как НАТО создает в Румынии плацдарм для агрессии против России
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

По его мнению, ползучая экспансия НАТО на восток не является чем-то случайным, чем-то сиюминутным. Она не связана исключительно с попытками украинских властей продолжить военную операцию на юго-востоке страны, ликвидировать ДНР и ЛНР. Нет, это — только предлог, а сама экспансия НАТО на восток началась еще три десятилетия тому назад и продолжается во все больших масштабах и ускоренным темпом.

«Налицо попытка создать очередной плацдарм для агрессии против нашей страны, попытки еще больше привязать Румынию к натовской колеснице. Такая политика идет во вред интересам трудящегося большинства граждан Французской республики, где полным-полно своих социальных проблем, а дополнительные оборонные расходы на зарубежные военные авантюры мешают скорейшему решению в интересах большинства задач собственно французских. Такая политика идет во вред интересам румынских, венгерских, украинских, сербских, немецких трудящихся, проживающих в Румынии, ибо делает их заложниками агрессивных действий НАТО», — добавил Владимир Соловейчик.

Такая политика, уверен он, идет во вред делу мира на земле, за который неизменно и последовательно выступает Россия.

Российская сторона уже не раз опровергала все обвинения стран Запада и Украины о якобы готовящемся «вторжении» на территорию соседнего государства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на этот счет подчеркивал, что Москва никогда ни на кого не нападала первой.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Ползучая экспансия: как НАТО создает в Румынии плацдарм для агрессии против России
россия сша нато франция румыния
2 комментария