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Пандемия COVID-19 не отбила у россиян страсть к путешествиям
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Пандемия COVID-19 не отбила у россиян страсть к путешествиям

Общество
Пандемия COVID-19 не отбила у россиян страсть к путешествиям
Федеральное агентство новостей  / 

Москва, 28 января. Эксперты сервиса Ozon Travel провели соцопрос на тему изменения мотивации россиян при принятии решения отправиться в путешествие.

Результаты соцопроса показали, что большинство респондентов (88%) не намерены отказываться от туристических планов на 2022 год. При этом они планируют предпринять дополнительные меры безопасности в поездках. Около 30% опрошенных признались, что побаиваются заразиться коронавирусом, но ездить в другие города им в любом случае приходится по необходимости, сообщает Life.

Около трети респондентов за последние два года поумерили свои туристические амбиции, но лишь 15% опрошенных категорически отказались от путешествий из-за риска заразиться COVID-19. При этом наибольшее количество отказников проживает в Москве (23%), Екатеринбурге и Ростове-на-Дону (21%), Санкт-Петербурге и Челябинске (по 16%), а самыми стойкими приверженцами путешествий оказались жители Краснодара и Волгограда.

Ранее ФАН сообщал о прогнозах генерального секретаря Всемирной туристской организации ООН (ВТООН) Зураба Пололикашвили относительно перспектив восстановления мирового туризма до прежних допандемийных показателей. Пололикашвили указал на необходимость охвата всего мира вакцинацией от коронавируса.

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