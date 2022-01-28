Германия исключила расширение НАТО на восток в ближайшее время

Берлин, 28 января. Североатлантический альянс сейчас не собирается принимать в свои ряды новые страны Восточной Европы, включая Украину, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок в интервью журналистам.

По словам дипломата, никакого расширения НАТО на восток сейчас не предвидится. Этот вопрос уже обсуждался с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве.

«Каждый, в том числе Россия, знает, что в настоящее время это не значится в повестке дня», — сказала Бербок, комментируя вопрос о намерении Украины вступить в НАТО.

В то же время она напомнила, что каждая страна вправе сама выбирать альянсы, к которым она намерена присоединиться.

Глава МИД Германии ранее заявила, что защита суверенитета и территориальной целостности Украины остается главной целью стран Североатлантического альянса.